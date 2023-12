Ministero Difesa e Interno chiedono scarcerazione di un killer di 4 donne

L’udienza preliminare per la strage di Fidene, un evento che ha scosso l’Italia un anno fa, si è tenuta in un’atmosfera tesa e carica di emozioni. Il caso, che vede coinvolto il killer Claudio Campiti, reo confesso dell’omicidio di quattro donne, è diventato un punto di svolta per la giustizia italiana e per il dibattito sulla responsabilità istituzionale.

Il Ruolo dei Ministri Crosetto e Piantedosi

I Ministri della Difesa e dell’Interno, Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, non presenti in aula, sono stati rappresentati dall’avvocato di stato Antonio Trimboli. La mossa controversa di chiedere una “sentenza di non luogo a procedere” per Campiti, ha generato sconcerto e indignazione, sollevando interrogativi sulla correttezza del processo giudiziario e sull’imparzialità delle istituzioni.

Il fulcro del dibattito si concentra sulle presunte negligenze nella gestione e custodia delle armi nel poligono di tiro di Tor di Quinto, a Roma. Secondo l’accusa, queste negligenze hanno permesso a Campiti di accedere a un’arma da fuoco e di compiere la strage. Le vittime, quattro donne tra cui Nicoletta Golisano, amica della premier Giorgia Meloni, sono state ricordate in aula con grande emozione.

Reazioni Istituzionali e Pubbliche

Le reazioni non si sono fatte attendere. L’ufficio della premier Meloni ha rilasciato un comunicato in difesa dell’Avvocatura dello Stato, negando che sia stata fatta richiesta di non procedere nei confronti dell’imputato, una dichiarazione in netto contrasto con i verbali d’udienza. Questa mossa ha scatenato ulteriori proteste da parte dei familiari delle vittime, rappresentati da dodici avvocati.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il ministero dell’Interno, lo stesso che ha arrestato Campiti, è coinvolto nella richiesta di non procedere. Questa contraddizione evidenzia un’apparente discrepanza tra le azioni e le responsabilità delle diverse branche dello Stato.

Il giudice, nonostante le richieste, ha deciso di procedere con il processo contro Campiti, respingendo le richieste dei ministeri della Difesa, dell’Interno e della sezione di Roma del Tiro a segno nazionale. Solo l’Unione italiana tiro a segno è stata esclusa dal procedimento.

Questo caso mette in luce non solo la necessità di una giustizia imparziale e efficace ma anche l’importanza della trasparenza e della responsabilità nelle istituzioni. Mentre l’Italia si avvicina alla stagione natalizia, la tragedia di Fidene continua a pesare sulla coscienza collettiva, un triste promemoria delle sfide che il paese deve ancora affrontare in termini di sicurezza, giustizia e fiducia nelle sue istituzioni.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI