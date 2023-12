Polizia, negato rimborso pasto non fruito. ‘Due Panini e una Bottiglia d’Acqua’ non sostituiscono un pasto ordinario”

Il sindacato di Polizia Coisp ha diffuso una nota che mette in luce alcune difficoltà incontrate dal personale della Polizia Stradale di Rimini prima nella consumazione e poi nel rimborso del mancato pasto durante il servizio. In particolare la vicenda fa riferimento al diniego di rimborso del pasto non fruito da parte di alcuni agenti della Polizia Stradale di Rimini durante la missione per la competizione ciclistica “45° Giro d’Italia Under 23”.

L’articolo 9 del DPR 57/2022 prevede il rimborso delle spese per i pasti per il personale in missione:

“Al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo”.

Contrasto tra Decisioni Amministrative e Norme Contrattuali

Ebbene, secondo quanto riportato dal COISP gli agenti, durante la missione, non hanno potuto consumare i pasti previsti e lo hanno dichiarato nel foglio di viaggio, ma la Prefettura di Rimini ha negato il rimborso.

Le motivazioni della Prefettura, come riportate nel comunicato, si basano sul fatto che l’organizzazione della competizione ciclistica avrebbe dovuto coprire i costi dei pasti e alloggiativi. Il “Dispositivo” – riporta la prefettura – del Compartimento della Polizia Stradale di Bologna stabiliva chiaramente che l’organizzazione dell’evento avrebbe dovuto assumersi la responsabilità e i costi relativi al vitto e all’alloggio del personale. Questa decisione, presa in fase di pianificazione, sembrava non presentare criticità significative e veniva accettata anche dall’Amministrazione dell’Interno.

Il COISP ha evidenziato che indipendentemente dalle disposizioni di servizio o dagli accordi con organizzatori di eventi, l’Amministrazione deve assicurare che i diritti dei poliziotti siano rispettati. La fornitura di cibo inadeguato, come “due panini ed una bottiglietta d’acqua”, che non possono essere considerati un pasto completo, e il fatto che questi non siano stati nemmeno consumati, evidenziano un mancato rispetto delle norme. Il COISP sottolinea l’importanza del rispetto dei diritti dei lavoratori e la responsabilità dell’Amministrazione nel garantire queste condizioni, indipendentemente dalle circostanze operative o logistico e l’obbligo dell’Amministrazione di garantire i diritti dei poliziotti, come il rimborso per i pasti non fruiti, non può essere trascurato o delegato a enti esterni.

Il sindacato, quindi, richiede un riesame della situazione e l’immediato rimborso per i pasti non fruiti dagli agenti, sostenendo che le norme contrattuali non permettono all’Amministrazione di delegare i propri obblighi a terzi e di mancare nell’assicurare i diritti dei poliziotti.

Necessità di Allineamento tra Politiche e Normative

In sintesi, l’incidente relativo al rifiuto del rimborso per i pasti non consumati da parte degli agenti della Polizia Stradale di Rimini durante un servizio pone in rilievo le complessità nell’interpretazione e nell’applicazione delle normative lavorative in contesti amministrativi. Questo episodio sottolinea l’importanza dell’adeguamento delle decisioni operative alle norme contrattuali vigenti e necessita di una maggiore attenzione verso una corretta comprensione e attuazione delle leggi che tutelano i diritti dei lavoratori. È importante per le amministrazioni pubbliche assicurare il rispetto degli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, in particolare in situazioni operative dinamiche dove i diritti basilari possono essere compromessi.

