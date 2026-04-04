Uopi, la Polizia alza il livello: arrivano Defender blindati e nuove divise per le unità di primo intervento

Blindati, nuove dotazioni e immagine operativa: il salto di qualità delle Uopi

Sono state assegnate ieri le nuove autovetture e le nuove divise alle Unità operative di primo intervento (Uopi) della Polizia di Stato, strutture specializzate chiamate a intervenire nei contesti più delicati e ad alto rischio. Un passaggio operativo e simbolico insieme, che rafforza la capacità di risposta di personale già destinato alla gestione di scenari complessi, dove rapidità, protezione e addestramento fanno la differenza.

Il nuovo mezzo: Defender blindato per affrontare gli scenari più critici

Il nuovo veicolo in dotazione è il Land Rover Defender 110 3.0 diesel Mild Hybrid 16 250 cv Awd, un’autovettura adattata alle esigenze specifiche delle Uopi e dotata di blindatura di livello 4 plus.

Il mezzo dispone di una cellula di protezione a 360 gradi pensata per garantire la sicurezza degli operatori in caso di attacchi con armi da fuoco. Non si tratta, dunque, di una semplice sostituzione del parco auto, ma di un aggiornamento mirato a rendere più efficace la proiezione operativa delle unità nei teatri d’intervento più esposti.

Vano bagagli ripensato e alloggiamenti dedicati: il veicolo diventa piattaforma tattica

L’autovettura è stata modificata per rispondere alle necessità concrete delle Unità operative di primo intervento del Reparto prevenzione crimine. In particolare, sono stati rimodulati gli spazi del vano bagagli, così da renderli più funzionali al trasporto dell’equipaggiamento in dotazione.

Sono state inoltre realizzate due sedute indipendenti per i passeggeri posteriori ed è stato ricavato uno spazio specifico per il trasporto di materiali essenziali nelle operazioni ad alto rischio: scudo balistico, elmetti balistici e armi lunghe. Una configurazione che evidenzia una logica precisa: trasformare il mezzo in uno strumento pienamente integrato con le esigenze tattiche del reparto.

Nuova divisa per le Uopi: blu operativo e giacca grigio opaco non riflettente

Alle nuove autovetture si affianca la nuova uniforme, altro elemento che risponde a criteri di funzionalità oltre che di riconoscibilità. La nuova divisa delle Uopi è di colore blu ed è composta da giacca, pantalone e combat shirt a manica lunga.

Particolare attenzione è stata riservata alla giacca, che presenta la scritta POLIZIA sul retro ed è realizzata in colore grigio opaco non riflettente, una caratteristica coerente con l’impiego operativo del personale in contesti in cui discrezione, praticità e riduzione della visibilità riflettente possono risultare determinanti.

Dal 2015 nei Reparti prevenzione crimine: chi sono le Uopi

Le Uopi sono state istituite nell’aprile del 2015 dal Dipartimento della pubblica sicurezza e operano all’interno dei 13 Reparti prevenzione crimine.

La loro missione è chiara: elevare il livello di risposta in presenza di eventi critici complessi, cioè situazioni la cui gestione richiede standard addestrativi e dotazioni superiori rispetto a quelli ordinari. È proprio in questa cornice che l’assegnazione dei nuovi mezzi e delle nuove divise assume un significato concreto: rafforzare uomini e strumenti destinati ai contesti in cui la risposta convenzionale non basta.

Terrorismo, obiettivi sensibili, criminalità ad alto rischio: dove intervengono

I poliziotti delle Uopi sono operatori equipaggiati e addestrati a fronteggiare situazioni di massima criticità. Concorrono al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con finalità di prevenzione rispetto ad azioni violente o di matrice terroristica.

Operano inoltre nei dispositivi di prevenzione generale attuati dalle Questure, attraverso attività di vigilanza dinamica o di stazionamento a protezione di obiettivi particolarmente esposti al rischio di minaccia terroristica. Il loro impiego non si limita però ai soli scenari di terrorismo: intervengono anche nella gestione di eventi criminali non riferibili a contesti terroristici, quando la sicurezza delle persone e degli stessi operatori delle Forze dell’ordine risulta gravemente compromessa.

Il supporto ai negoziatori: sicurezza tattica e logistica nelle operazioni più delicate

Tra i compiti delle Uopi rientra anche il supporto tattico e logistico ai negoziatori della Polizia di Stato. Un ruolo meno visibile, ma cruciale, perché finalizzato a garantire condizioni di sicurezza durante operazioni nelle quali i negoziatori sono chiamati ad agire. In questi scenari, la capacità di protezione e contenimento assicurata dalle unità di primo intervento rappresenta un tassello decisivo dell’intero dispositivo.

Addestramento continuo e simulazioni straordinarie: la specializzazione come regola

Le Uopi sono composte da personale che riceve una formazione professionale specifica e svolge un addestramento continuo, fondato anche sulla simulazione di scenari operativi straordinari. Gli scenari vengono individuati sulla base dello studio di fenomeni diversi, accomunati da elevati livelli di criticità e complessità.

È questo il cuore del modello Uopi: non solo presenza sul territorio, ma preparazione costante, aggiornamento operativo e capacità di agire dove la pressione è massima e il margine di errore minimo. Le nuove Defender blindate e le nuove divise si inseriscono esattamente in questa linea: più protezione, più efficienza, più prontezza operativa.

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