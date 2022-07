Uomo ucciso in strada a bastonate a Torino

Un 56enne è stato aggredito all’albanel quartiere Borgo Vittoria. La polizia ha fermato un giovane di 19 anni. Da una prima ricostruzione, sembra che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite per futili motivi. A dare l’allarme alcune persone che hanno assistito alla scena.

Cosa è successo

Un 56enne è stato ucciso questa mattina in strada nel quartiere Borgo Vittoria per cause ancora in fase di accertamento. Sembra che che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite tra la vittima e il suo aggressore. L’uomo è stato colpito con un corpo contundente: è deceduto sul posto. Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori.

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta la squadra mobile della polizia per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Intanto, è al vaglio degli investigatori la posizione di un 19enne che abita a pochi passi dal luogo del delitto. Secondo quanto riferisce Torino Today, il ragazzo non avrebbe opposto resistenza alle forze dell’ordine.

Fonte Adnkronos