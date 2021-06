UFFICIALE ITALIANO PREMIATO FRA I MIGLIORI STUDENTI ALL’UNIVERSITÀ DEI MARINES

Al termine di nove mesi di studi presso la Marine Corps University di Quantico (Stati Uniti), l’ufficiale della brigata marina San Marco ha completato con eccellenti risultati l’Expeditionary Warfare School (EWS).



Ben 234 frequentatori, selezionati tra i migliori Marines degli Stati Uniti e delle nazioni partner dell’Alleanza, si sono cimentati in studi dottrinali ed esercitazioni di pianificazione particolarmente mirati alla conduzione delle operazioni anfibie. Fra di loro anche un nostro ufficiale della brigata marina San Marco, il tenente di vascello Daniele Rigliano.







Tra le varie attività didattiche ed addestrative i frequentatori hanno svolto una settimana di formazione presso il Centro di Eccellenza di Fort Sill (Oklahoma) per apprendere principi e tecniche della gestione del fuoco in supporto alla manovra, nonché una settimana di Tactical Exercise Without Troops (TEWT) presso Camp Pendleton (California).



“Il corso presso la Expeditionary Warfare School dei Marines americani è estremamente valido in termini di contenuti e tematiche trattate”, afferma Rigliano, aggiungendo: “È inoltre estremamente importante per creare una rete di relazioni interpersonali durature tra i vari ufficiali delle unità anfibie alleate, permettendo così una completa integrazione a livello multinazionale.”



Come nota di pregio il tenente di vascello Rigliano ha ricevuto la menzione di ‘Distinguished graduate’, un titolo conferito agli studenti che nel percorso formativo si sono distinti per l’eccellente rendimento accademico e professionale.



Al suo rientro in Italia, Rigliano è stato designato quale Tutor del XI Corso di Specializzazione Anfibia, così da poter condividere le conoscenze, recentemente acquisite negli Stati Uniti, con gli ufficiali specializzandi della brigata marina San Marco.