Ubriaco prende a sassate l’auto di un carabiniere pochi giorni dopo aver chiesto consiglio in caserma per smettere di bere

Ieri, 19 marzo, un 42enne moldavo è stato arrestato a Limena per danneggiamento. Pochi giorni prima si era recato presso la caserma dei Carabinieri per chiedere aiuto: aveva problemi in famiglia e con l’alcol. I militari lo hanno ascoltato e gli hanno fornito alcune informazioni su chi poteva aiutarlo a risolvere la sua situazione. Tuttavia, ieri l’uomo si è ripresentato nella stessa caserma in stato di ebbrezza e ha preso a sassate l’auto di un carabiniere, senza alcun motivo apparente. Immediatamente è stato fermato e portato nelle celle di sicurezza della stazione di Padova Principale in attesa della direttissima.

