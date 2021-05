Ubriaco e senza patente si schianta con l’auto. Pugni ai carabinieri arrivati per soccorrere

La sua auto è finita contro il guardrail e, all’arrivo dei carabinieri, intervenuti per prestare soccorso prestare, prima li ha minacciati di morte e poi ha aggredito uno di loro. E’ finita con l’arresto la serata di sabato per P.A., operaio 30enne di nazionalità albanese.



Il giovane, mentre viaggiava insieme a un connazionale di 20 anni lungo via Argine San Marco Inferiore, a San Donà, raggiunto l’incrocio con via Giacomo Noventa ha perso il controllo della macchina, che si è schiantata contro il guardrail. Alcuni passanti hanno chiamato il 112, che ha subito mandato una pattuglia.



I carabinieri, appena arrivati, hanno visto il 30enne avvicinarsi pronunciando minacce di morte per farli allontanare dal luogo, dicendo che aveva già provveduto a chiamare un carro attrezzi. Alla richiesta di cosa fosse accaduto, il giovane ha continuato con le intimidazioni e ha colpito senza motivo il lunotto posteriore della sua auto, per poi tentare di sferrare un pugno al volto di un militare che è stato raggiunto solo di striscio. I carabinieri sono stati costretti a bloccare il 30enne, evidentemente ubriaco, e a chiedere il supporto di un’altra pattuglia.



Nonostante sia stato fermato, il giovane ha continuato a inveire anche contro il personale del Suem 118 e si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Dagli accertamenti è emerso che non aveva la patente. E’ stato quindi arrestato e lunedì mattina il giudice ha convalidato il suo arresto e lo ha condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa, disponendo i lavori di pubblica utilità come condotta riparatoria. Il carabiniere aggredito ha riportato alcune contusioni.

Related Posts Con l'auto fermarono la corsa di un furgone con freni guasti, carabinieri premiati da Mattarella Vedendo un furgone "impazzito" percorrere ad alta velocità la Palermo-Sciacca, colpendo le auto che trovava sul…

MASSIMO DELLA PENA PER I CARABINIERI RAPINATORI Ergastolo per Claudio Vitale e Jacomo Nicchetto, i due carabinieri che l’anno scorso, a marzo…