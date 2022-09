Tunisino espulso, a spasso in città: la furia contro il carabiniere che lo ha riconosciuto

Era stato espulso dall’Italia poco meno di un anno fa e aveva anche un divieto di ritorno sul territorio nazionale per cinque anni. Nonostante questo, passeggiava per il centro di Parma e ha aggredito un carabiniere fuori servizio che lo ha riconosciuto. L’uomo di quarantasette anni senza fissa dimora originario della Tunisia è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed inosservanza del testo unico sull’immigrazione.

Il militare dell’Arma dei Carabinieri ha pedinato il nordafricano, mettendo al contempo al corrente della sua scoperta i colleghi in servizio e chiedendo l’invio di una pattuglia a dargli manforte.

L’extracomunitario aveva con tutta probabilità fiutato un pericolo imminente: probabilmente ha iniziato a sospettare di essere seguito e giunto in un tratto non distante dal centro della città emiliana, avrebbe accelerato il passo all’improvviso per darsi rapidamente alla fuga. Un gesto che non avrebbe tuttavia sorpreso il suo inseguitore, il quale si sarebbe messo a correre e sarebbe riuscito a bloccarlo, chiedendogli conto della sua azione. E per tutta risposta, lo straniero avrebbe iniziato ad insultarlo, per poi passare direttamente dalle parole ai fatti ed aggredirlo fisicamente: aveva insomma tutta l’intenzione dii sottrarsi alla presa, avendo presagito la malaparata. L’uomo è tuttavia riuscito a non farlo fuggire, resistendo sino all’arrivo dei carabinieri in quel momento operativi. E in quel frangente, il magrebino è stato condotto in caserma ed identificato, con gli accertamenti di rito che hanno confermato in toto i sospetti. Al termine delle formalità di rito, per il quarantasettenne sono infine scattate le manette e adesso dovrà rispondere di due nuovi capi d’accusa.