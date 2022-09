Le tutele per chi denuncia irregolarità e comportamenti illegali si applicano anche al personale militare e di polizia

Le tutele di legge per il whistleblower valgono anche se la denuncia viene archiviata

Infine, per quanto riguarda il fatto che la Procura della Corte dei Conti non abbia avviato alcun procedimento dopo la denuncia, ritenendo di archiviare l’esposto per “mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa”, Anac ha chiarito che “le tutele di legge nei confronti dei whistleblower valgono indipendentemente dal fatto che le loro denunce vengano o meno archiviate o portate avanti dalla magistratura”. Ciò che conta nel fare scattare le tutele è che il dipendente della pubblica amministrazione “sia ragionevolmente convinto dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell’identità dell’autore”, poiché questo è fondamentale per far emergere possibili fenomeni corruttivi.

L’archiviazione di una segnalazione o denuncia presentata da un dipendente per sua natura non integra in alcun modo un accertamento di responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione, o per altre condotte delittuose. Pertanto l’amministrazione militare e i superiori gerarchici del dipendente whistleblower avevano il dovere di astenersi dall’avviare il procedimento disciplinare contro il sottoposto, in quanto tale azione si configurava come potenzialmente ritorsiva. E l’articolo 55 bis del decreto legislativo N. 165/2001 che disciplina il whistleblowing, costituisce una deroga al carattere obbligatorio del procedimento disciplinare.

Whistleblowing cosa significa

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Chi è il whistleblower?

In inglese la parola whistleblower indica ‘una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento’. Si tratta di una definizione di massima di fronte alla quale chi non abbia familiarità con il concetto fa fatica ad individuare un referente preciso. A chi si applica in concreto la definizione? Per esempio al dipendente dell’ufficio contabilità di un ente o di un’azienda che si accorge di un buco nel bilancio o al ricercatore di una casa farmaceutica che è a conoscenza del fatto che il farmaco che sta per essere lanciato sul mercato non ha superato tutti i test di controllo e può avere effetti collaterali pericolosi e non dichiarati. E queste persone decidono di non poter/voler tenere per sé le informazioni di cui sono in possesso e le riportano al superiore, al direttore o a una qualche autorità che abbia il potere di intervenire per bloccare il comportamento illecito e le sue conseguenze. Gli esempi sono generici, fittizi e potrebbero moltiplicarsi e differenziarsi in base agli ambiti lavorativi e ai tipi di azioni illegali perpetrabili.