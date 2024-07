Trattore si ribalta, Antonio Saccone muore a 60 anni: era un poliziotto penitenziario da poco in pensione

Tragedia questa mattina a Paduli, cittadina nella provincia di Benevento: Antonio Saccone, 60 anni, è morto in un incidente con il suo trattore. Saccone, originario della vicina Apice, ex vice sovrintendente della Polizia Penitenziaria andato da poco in pensione, da quanto si apprende si trovava in un terreno agricolo ed era a bordo del trattore quando il mezzo, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è ribaltato: il 60enne sarebbe rimasto schiacciato tra la cabina e il braccio dell’escavatore. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: quando sono giunti sul posto, per Antonio Saccone non c’era più nulla da fare.

Sul corpo del 60enne è stata disposta l’autopsia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Paduli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma di Antonio Saccone è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia.

L’improvvisa e tragica scomparsa di Antonio Saccone ha causato sconforto nella comunità di Apice. Il sindaco, Angelo Pepe, ha voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale alla famiglia del 60enne.

