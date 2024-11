Tragico scontro tra volanti della Polizia a Roma: un poliziotto 30enne perde la vita

Un drammatico incidente tra due auto della Polizia di Stato ha sconvolto le prime ore del mattino di oggi a Roma, causando la morte di un giovane agente di 30 anni e il ferimento grave di altri tre colleghi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 5 del mattino in via dei Monfortani, nella zona di Monte Mario.

Dinamica dell’incidente



L’impatto fatale si è verificato tra due pattuglie in servizio: una stava dirigendosi verso il luogo di una segnalata rissa, mentre l’altra, appartenente al distretto di Primavalle, stava trasportando un fermato in questura. Le circostanze esatte dello scontro sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

I feriti



Tra i tre agenti feriti in modo grave, due sono i conducenti delle volanti coinvolte. Una donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo, mentre un collega è stato ricoverato presso l’ospedale Santo Spirito. Le loro condizioni sono descritte come gravi.

Indagini in corso



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i Carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno lavorando per determinare le cause precise che hanno portato al tragico scontro tra le due vetture di servizio.

