Muore il Carabiniere travolto durante i rilievi: Giuseppe Librizzi si spegne a 45 anni dopo mesi di agonia

La comunità di Belpasso è in lutto per la scomparsa del carabiniere Giuseppe Librizzi, deceduto a 45 anni in seguito alle gravi ferite riportate nell’adempimento del proprio dovere. Il militare, in servizio presso la stazione di Santa Maria di Licodia, era stato investito l’8 ottobre 2023 mentre svolgeva i rilievi di un incidente sulla strada statale 121, nei pressi del centro commerciale Etnapolis.

Un Tragico Intervento di Servizio

La fatidica notte dell’incidente, Librizzi era intervenuto con un collega per gestire le conseguenze di un importante tamponamento che aveva coinvolto quattro veicoli, causando il ferimento di sette persone. Durante le operazioni di rilevamento, mentre la strada era stata parzialmente riaperta al traffico, un automobilista ha travolto sia Librizzi che il suo collega.

Riconoscimento al Valore

Lo scorso giugno, mentre lottava tra la vita e la morte, Librizzi aveva ricevuto un importante riconoscimento dall’Arma dei Carabinieri destinato ai militari vittime del dovere. Il premio, intitolato alla memoria del generale di brigata Francesco Friscia, era stato ritirato dalla moglie del carabiniere, dato che lui si trovava già in gravi condizioni di salute.

L’Ultimo Saluto

I funerali si sono svolti questa mattina alle 11:00 presso la chiesa dello Spirito Santo a Paternò, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia del militare caduto. Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha espresso il cordoglio dell’intera cittadinanza: “In questo momento di profondo dolore ci stringiamo intorno alla famiglia alla quale vanno le nostre più sincere condoglianze.”

La morte di Giuseppe Librizzi rappresenta non solo una perdita per l’Arma dei Carabinieri, ma per l’intera comunità che ha perso un servitore dello Stato caduto nell’adempimento del proprio dovere, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e dei suoi colleghi.

