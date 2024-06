Tragico Incidente: Poliziotto di 27 Anni perde la vita

All’alba di ieri mattina, un tragico incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare (GRA) ha causato la morte di Marco Torre, un poliziotto di 27 anni in servizio al Viminale. Il giovane agente, padre di un bimbo di un anno, stava viaggiando sulla sua moto in direzione del lavoro quando si è schiantato violentemente contro un’utilitaria ferma sulla corsia d’emergenza della carreggiata esterna, tra gli svincoli per via Cassia e via Aurelia, all’altezza dell’uscita per Selva Candida.

Dinamica e Prime Ipotesi

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 del mattino. La moto di Torre, a seguito del violento impatto, ha preso fuoco. Il conducente dell’utilitaria, un uomo di 40 anni, è stato soccorso da altri automobilisti e successivamente dal personale medico dell’Ares 118. Trasportato in codice giallo al Policlinico Gemelli, l’uomo non è in gravi condizioni fisiche, ma è sotto choc.

Soccorsi e Interventi

Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia Stradale, che ha sequestrato i veicoli coinvolti per condurre ulteriori accertamenti. Un’ipotesi investigativa è che altri veicoli possano essere stati coinvolti, costringendo Marco Torre a una manovra improvvisa. Si sospetta che i conducenti di questi veicoli possano essersi allontanati senza prestare soccorso. Altra possibilità è che il poliziotto abbia subito un malore improvviso, perdendo così il controllo della moto.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza del tratto del GRA interessato per ricostruire la dinamica dell’incidente. La testimonianza del conducente dell’utilitaria sarà determinante per chiarire se il 40enne abbia frenato improvvisamente o sia stato costretto a farlo per evitare un ostacolo. Gli inquirenti potrebbero anche esaminare il cellulare dell’automobilista per determinare se stesse utilizzando il dispositivo al momento dell’incidente.

L’incidente ha causato gravi disagi al traffico sul GRA, con la chiusura della corsia esterna per circa tre ore per consentire i rilievi e i soccorsi. La morte di Marco Torre è l’ultima di una lunga serie di incidenti mortali sulle strade di Roma e provincia. Nel 2024, il bilancio delle vittime della strada è salito a 76, con 14 decessi solo a giugno dopo i 12 di maggio. Tra le vittime, un numero crescente è costituito da motociclisti e conducenti di scooter, che rappresentano circa la metà dei decessi totali.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI