Cambio di comando al COMSUBIN: il contrammiraglio Frumento nuovo timoniere delle forze speciali della Marina Militare

​Il 24 giugno 2024, il contrammiraglio Massimiliano Rossi ha ceduto il comando del Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) al contrammiraglio Stefano Frumento con una cerimonia svolta nella storica sede del Varignano, alla quale hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Matteo Perego di Cremnago, il Comandante Interregionale Marittimo Nord ammiraglio di divisione Flavio Biaggi e le autorità civili e militari locali.

Il Sottosegretario Perego di Cremnago: ‘COMSUBIN, punta di diamante della difesa

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa nel suo intervento ha evidenziato che “Il Raggruppamento è la punta di diamante del sistema difesa, ed in esso è rappresentato, al meglio, il connubio tra le capacità del capitale umano e dell’innovazione tecnologica” e rivolgendosi agli Incursori ed ai Palombari schierati ha rinnovato il profondo senso di gratitudine per rispondere, con dedizione e sacrificio, alla chiamata per missioni importanti in contesti difficili e complessi a tutela dei nostri valori, della nostra democrazia e della nostra libertà nel silenzio e nella riservatezza, per amore della Patria.

L’elogio del Capo di Stato Maggiore della Marina: un pilastro delle forze armate

Il Capo di Stato Maggiore della Marina ammiraglio di squadra Enrico Credendino, in collegamento telefonico per impegni sopraggiunti, ha voluto ringraziare l’ammiraglio Rossi per aver svolto il prestigioso incarico in maniera esemplare, in un periodo che ha visto aumentare notevolmente le sfide nel complesso scenario geo-politico mondiale, e si è detto certo che l’ammiraglio Frumento con le sue capacità saprà condurre al meglio la realtà del Comsubin che rappresenta un pilastro della Marina Militare.

Ammiraglio Rossi: cinque anni di sfide e successi

Nelle parole con cui ha lasciato l’incarico, l’ammiraglio Rossi, ha ricordato l’intenso lavoro, durante quasi cinque anni di mandato, svolto dal personale del Raggruppamento e dagli equipaggi delle unità del Gruppo Navale Speciale nelle numerose operazioni e nelle attività addestrative a carattere nazionale e internazionale, che non si sono mai interrotte neanche durante la pandemia.

Contrammiraglio Frumento: emozione e responsabilità nel nuovo incarico

Infine il contrammiraglio Frumento, nel suo intervento appena insediatosi quale comandante, ha rimarcato le intense emozioni vissute nel rientrare tra le gloriose mura del Varignano ringraziando il vertice della Forza Armata per la fiducia accordatagli nell’affidargli un incarico di così elevato prestigio.