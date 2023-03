FESI Polizia di Stato, riconfermati i compensi. Ecco gli importi

In un recente riunione per la definizione dell’Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2022 sono emerse le novità del FESI della Polizia di stato.

Il FESI 2021 dispone attualmente di circa 145 milioni di euro, inclusi i 22 milioni di euro di risorse aggiuntive menzionati nel DPCM del 21 marzo 2018. Tuttavia, a differenza del passato, gli stanziamenti straordinari aggiuntivi di circa 33 milioni di euro, originati dal finanziamento per il contratto di lavoro triennio 2019-2021, che erano stati sottoscritti a dicembre 2021, non saranno più disponibili a partire da gennaio 2022 in quanto diventeranno parte integrante degli stipendi.

Per quanto riguarda il FESI 2022, gli istituti già previsti verranno confermati, ma l’indennità per i turni serali e notturni di controllo del territorio non graveranno più sul secondo livello di contrattazione, ma saranno inclusi nel contratto di lavoro con una corresponsione mensile.

Il compenso per ciascuna prestazione del FESI rimane invariato, con € 17,50 per ciascun turno di reperibilità, € 10,00 per ogni cambio turno, € 6,40 per ogni servizio reso in alta montagna e € 50,83 come compenso mensile per i Reparti Mobili.

Tuttavia, grazie alla riduzione delle risorse necessarie per il controllo del territorio e alla somma aggiuntiva di circa 3 milioni e 200 mila euro dal contratto di lavoro più recente, sono disponibili circa 15 milioni di euro che saranno destinati alla produttività collettiva, offrendo un importo di circa 6,00 euro giornalieri per ogni effettiva presenza.

Nonostante ciò, l’assenza di stanziamenti economici aggiuntivi da parte del Governo ha impedito di aumentare l’importo delle prestazioni o di individuare nuove forme di indennizzo per specifici ambiti di impiego.

Infine, si auspica, il pagamento degli emolumenti entro il prossimo mese di maggio.

