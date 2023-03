Nella Guardia di Finanza mancano 6mila finanzieri. Il comandante Generale Zafarana audito in Commissione Difesa

La situazione dell’organico della Guardia di Finanza, sottolineata dal Comandante Giuseppe Zafarana in audizione in commissione difesa, presenta attualmente un gap significativo tra il personale in servizio e la previsione organica. Si parla di una carenza di circa 6 mila finanzieri rispetto alla forza organica prevista. Attualmente, il corpo conta su 2.880 ufficiali, 25.193 ispettori e 29.627 sovrintendenti, appuntati e finanzieri, numeri ben al di sotto della forza organica di 3.325 unità per gli ufficiali, 28.747 per gli ispettori e 31.324 per i sovrintendenti, appuntati e finanzieri. Questo gap significativo, che si traduce in un deficit del 13,3% per gli ufficiali e oltre il 12% e il 5,4% rispettivamente per gli ispettori e i sovrintendenti, appuntati e finanzieri, crea una situazione di difficoltà nell’adempimento dei compiti istituzionali da parte della Guardia di Finanza.

“L’importanza di colmare il deficit di personale nella Guardia di Finanza”

L’importanza di colmare il deficit di personale nella Guardia di Finanza è fondamentale per garantire l’efficacia dei compiti istituzionali affidati al corpo. La carenza di circa 6 mila finanzieri rispetto alla forza organica prevista rappresenta una sfida per la Guardia di Finanza, che si trova a operare con numeri ben al di sotto della norma. Ciò comporta difficoltà nell’adempimento dei compiti di controllo, vigilanza e repressione delle frodi fiscali e doganali, nonché delle attività illecite connesse al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata. Inoltre, la mancanza di personale adeguato rende più complesse le operazioni di contrasto all’evasione fiscale e ai reati tributari, compromettendo la lotta all’elusione fiscale e alla concorrenza sleale. Per questi motivi, diventa urgente colmare il gap significativo di personale nella Guardia di Finanza, al fine di garantire una maggiore efficienza e efficacia nell’operato del corpo.

