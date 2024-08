Tragedia nell’Esercito: Primo Graduato si toglie la vita a Roma

Il Sindacato Unico Militari (SUM) ha diffuso la notizia del suicidio di un Primo graduato dell’Esercito in servizio presso un Reparto con sede nella Capitale. Stando a quanto appreso, si tratterebbe di un militare che avrebbe deciso di togliersi la vita al di fuori dell’orario di lavoro e non in caserma.

La notizia e il cordoglio del SUM

La notizia ha destato profondo cordoglio tra i colleghi e i vertici dell’Esercito, che in una nota del SUM hanno espresso dolore per l’accaduto: “Sono le notizie che non vorremmo ricevere. Alcuni colleghi ci hanno comunicato che un Primo Graduato in servizio presso un Reparto di stanza a Roma ha deciso di porre fine alla propria vita. Sembrerebbe che il gesto non sia stato commesso in servizio. È il momento del silenzio e del cordoglio che esprimiamo nei confronti della famiglia del compianto”.

Un dramma che affligge le Forze Armate

Al momento non sono noti i motivi che avrebbero spinto il Militare a compiere un gesto così estremo. Si tratterebbe dell’ennesimo suicidio che colpisce le Forze Armate negli ultimi anni. Un dramma silenzioso che affligge molti appartenenti alle divise, troppo spesso lasciati soli ad affrontare disagi e malesseri interiori.

Le Istituzioni, dal canto loro, stanno cercando di potenziare il supporto psicologico per prevenire queste tragedie. Ma la strada da fare è ancora lunga. Oggi, dinanzi all’ennesima giovane vita spezzata, non possiamo che stringerci attorno ai familiari ed ai colleghi del graduato scomparso, con la speranza che simili notizie non debbano più essere date.

