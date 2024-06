Tragedia nell’Arma, muore il giovane carabiniere sangiorgese Giovanni Lapia

San Giorgio del Sannio è in lutto per la prematura scomparsa di Giovanni Giulio Lapia, carabiniere 31enne tragicamente deceduto dopo un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il giovane militare dell’Arma, in servizio presso la stazione di Torrimpietra, stava percorrendo l’Aurelia a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’automobile all’altezza del km 56,500, nei pressi della spiaggia libera della “Toscana”.

Violento scontro sulla via Aurelia

L’impatto è stato violentissimo. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, allertati da automobilisti di passaggio, le condizioni del carabiniere sono apparse subito disperate. Dopo essere stato rianimato e stabilizzato, il ferito è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione, Giovanni Giulio Lapia si è spento circa 24 ore dopo lo schianto.

La notizia della morte del giovane concittadino ha gettato nello sconforto l’intera comunità di San Giorgio del Sannio, dove Giovanni Giulio aveva vissuto fino al 2018 insieme ai genitori Cesare Lapia, carabiniere in pensione, e Lucia Ferone. In tanti lo ricordano come un ragazzo solare, sempre disponibile verso il prossimo. La famiglia Lapia, molto conosciuta e stimata in paese, sta ricevendo in queste ore l’abbraccio e la vicinanza di parenti, amici e conoscenti.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente

Sulla dinamica del tragico incidente che è costato la vita al giovane carabiniere stanno indagando la Polizia Stradale e i colleghi dell’Arma. Tra le ipotesi al vaglio, un’alta velocità o una manovra azzardata che potrebbe aver causato l’invasione di corsia.

Una giovane vita spezzata troppo presto, lasciando attonita un’intera comunità e nel dolore i familiari, ai quali vanno le più sentite condoglianze.

