Tragedia nella casa di un carabiniere: la madre lo ha trovato senza vita

Lo ha trovato senza vita, sulle scale di casa, la madre insospettita dalla camera da letto vuota. Pasquale Flacco, 55 anni, carabiniere forestale di Giuliano Teatino, in servizio al Gruppo di Chieti, era caduto probabilmente in seguito a un malore.

La richiesta d’aiuto è partita subito, nel cuore della notte di sabato, ma all’arrivo del 118 per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Miglianico, i cui accertamenti hanno escluso che il decesso sia avvenuto per cause diverse da quelle naturali.

L’autopsia non è stata ritenuta necessaria, la salma è stata riconsegnata alla famiglia per la sepoltura.

La notizia della prematura scomparsa di Flacco è stata accolta con grande cordoglio in paese, dove il carabiniere forestale era conosciuto. Lascia la mamma Eva e il fratello Marco. La data del funerale deve essere ancora fissata.