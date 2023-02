Avances ad un carabiniere donna durante pattuglia a piedi: condannato a 4 mesi

Bruno Miccichè è recentemente stato condannato a 4 mesi e 20 giorni di reclusione per l’episodio accaduto il 21 agosto dello scorso anno a piazza Regina Margherita dove, dopo aver notato un carabiniere donna in divisa in servizio di pattugliamento, aveva prima tentato di offrirle un caffè e poi di fare delle avances. Quando un collega del militare ha cercato di interromperlo, B.M. ha perso le staffe ed ha aggredito il militare, scatenando un fuggi fuggi generale tra i presenti in piazza. La reazione violenta è stata causata anche dalla richiesta da parte dei carabinieri delle sue generalità. Una scena che ha lasciato tutti i presenti scioccati.

Sul posto erano intervenuti, nel giro di pochissimo tempo, anche gli agenti della Squadra volante della Questura in aiuto ai due carabinieri. Qualche ora più tardi, ironia della sorte, gli sguardi dell’arrestato e della donna-carabiniere si erano nuovamente incrociati nell’aula di udienza in sede di convalida dell’arresto. Prima di fare ingresso in aula Bruno Miccichè si era scusato con i due carabinieri che lo avevano accompagnato in Tribunale e con i quali ha interloquito in modo diametralmente opposto alla sera prima. Lo stesso indagato, aveva nuovamente mostrato dispiacere per l’accaduto questa volta dinanzi al giudice del Tribunale, il quale dopo aver convalidato l’arresto lo aveva rimesso in libertà, in attesa del processo per direttissima fissato, che si è concluso recentemente con il rito del patteggiamento, cioè di ammissione delle proprie responsabilità e nello stesso tempo “premiante” sotto il profilo dello sconto di pena.

