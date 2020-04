F.E.S.I. Carabinieri, ecco gli importi suddivisi per grado, reparto ed incarico - INFODIFESA

Il F.E.S.I. è destinato al personale dal grado di carabiniere a quello di capitano che ha prestato servizio nell’anno 2019 e che ha riportato nell’ultima valutazione caratteristica la qualifica almeno di “nella media”. I delegati del Co.Ce.R. carabinieri Bonavita – Tarallo – Calabrò – Satta – Rago – Minnuto – Schiralli – Cardilli hanno illustrato in una nota gli schemi con gli importi del F.E.S.I. che riportiamo di seguito.

In premessa occorre ricordare che gli importi indicati sono al lordo R.A.P. e la tassazione I.R.P.E.F. sarà calcolata con aliquota media.

Centrali Operative Anno 2019 euro 1.453 Anno 2020 euro 2.453 Aumento Euro 1.000 C.ti Rep. Terr. /

Comp. Terr Anno 2019 euro 2.453 Anno 2020 euro 2.653 Aumento Euro 200 Incarichi Comando Anno 2019 euro 1.453 Anno 2020 euro 1.653 Aumento Euro 200 Org. Mobile (GIS) Anno 2019 euro 1.853 Anno 2020 euro 2.053 Aumento Euro 200

Comandanti Stazione e Tenenze premio produzione modificato e pagato in base al grado rivestito con aggiunta del riconoscimento del Comando determinato in 650 euro annuali. In pratica se al nuovo FESI dei Comandanti di Stazioni e Tenenze sottraete la somma di 650 euro il premio è lo stesso dei gradi e ruoli delle restanti Organizzazione Centrale, Territoriale, Speciale, Mobile ed Addestrativa Pertanto in termini pratici, avendo modificato i criteri di attribuzione del F.E.S.I., gli aumenti sono di fatto come da tabella allegata.

Tabella Comandanti di Tenenza e Stazioni

Capitano Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 2.080 Aumento Euro 327,25 Tenente Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 2.063 Aumento Euro 310,52 S.tenente Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 2.022 Aumento Euro 269,16 Luogotenente CS Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 2.063 Aumento Euro 310,52 Luogotenente Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 2.053 Aumento Euro 300,55 Mllo Maggiore Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 2.038 Aumento Euro 284,86 Mllo Maggiore +8 Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 2.022 Aumento Euro 269,16 Mllo Capo Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.981 Aumento Euro 227,92 Mllo Ord Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.957 Aumento Euro 204,43 Maresciallo Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.932 Aumento Euro 179,01 Brig.C QS Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.957 Aumento Euro 204,43 Brig.C + 4 Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.950 Aumento Euro 197,69 Brig.C Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.943 Aumento Euro 190,69 Brigadiere Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.919 Aumento Euro 166,20 V. Brig. Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.892 Aumento Euro 139,09 App. Scelto QS Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.919 Aumento Euro 166,20 App. Scelto + 5 Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.906 Aumento Euro 153,40 App. Scelto QS Anno 2019 Euro 1.753 Anno 2020 euro 1.881 Aumento Euro 127,78

Organizzazione Centrale, Territoriale, Speciale, Mobile, Addestrativa aumento 200 Euro.



Tabella per tutti i restanti incarichi senza distinzione di Reparto

Capitano Anno 2019 Euro 1.230 Anno 2020 euro 1.430 Aumento Euro 200 Tenente Anno 2019 Euro 1.213 Anno 2020 euro 1.413 Aumento Euro 200 S.tenente Anno 2019 Euro 1.172 Anno 2020 euro 1.372 Aumento Euro 200 Luogotenente CS Anno 2019 Euro 1.213 Anno 2020 euro 1.413 Aumento Euro 200 Luogotenente Anno 2019 Euro 1.203 Anno 2020 euro 1.403 Aumento Euro 200 Mllo Maggiore Anno 2019 Euro 1.188 Anno 2020 euro 1.388 Aumento Euro 200 Mllo Maggiore +8 Anno 2019 Euro 1.172 Anno 2020 euro 1.372 Aumento Euro 200 Mllo Capo Anno 2019 Euro 1.131 Anno 2020 euro 1.331 Aumento Euro 200 Mllo Ord Anno 2019 Euro 1.107 Anno 2020 euro 1.307 Aumento Euro 200 Maresciallo Anno 2019 Euro 1.082 Anno 2020 euro 1.282 Aumento Euro 200 Brig.C QS Anno 2019 Euro 1.107 Anno 2020 euro 1.307 Aumento Euro 200 Brig.C + 4 Anno 2019 Euro 1.100 Anno 2020 euro 1.300 Aumento Euro 200 Brig.C Anno 2019 Euro 1.093 Anno 2020 euro 1.293 Aumento Euro 200 Brigadiere Anno 2019 Euro 1.069 Anno 2020 euro 1.269 Aumento Euro 200 V. Brig Anno 2019 Euro 1.042 Anno 2020 euro 1.242 Aumento Euro 200 App. Scelto QS Anno 2019 Euro 1.069 Anno 2020 euro 1.269 Aumento Euro 200 App. Scelto + 5 Anno 2019 Euro 1.056 Anno 2020 euro 1.256 Aumento Euro 200 App. Scelto Anno 2019 Euro 1.031 Anno 2020 euro 1.231 Aumento Euro 200 Appuntato Anno 2019 Euro 1.019 Anno 2020 euro 1.219 Aumento Euro 200 C.re Scelto Anno 2019 Euro 1.008 Anno 2020 euro 1.208 Aumento Euro 200 Carabiniere Anno 2019 Euro 997 Anno 2020 euro 1.197 Aumento Euro 200

Per il ruolo Forestale abbiamo utilizzato lo stesso criterio con importi leggermente diversi perché derivanti da propri capitoli di spesa. La Presenza in servizio che sarà pagata in un secondo momento è stata incrementata da 0.72 centesimi di euro a presenza a circa 1,60 euro per un massimo attribuibile di 280 presenze.