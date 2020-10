Tragedia in Valle d’Aosta: muove vigile del fuoco causa maltempo

Un vigile del fuoco volontario di Arnad è morto a causa del maltempo. Secondo le prime informazioni, una pianta gli sarebbe crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle d’Aosta. La regione è al momento in allerta idrogeologica arancione, e in tutto il territorio sono state segnalate problematiche legate alle intense piogge. Crollato il ponte di Gaby sulla strada regionale della valle del Lys.

Un 20enne disperso in Piemonte

Pioggia e forte vento hanno colpito nella scorsa notte hanno colpito il Nord-Ovest Italia provocando danni e disagi. Centinaia gli interventi in Piemonte, in particolare al confine con la Francia dove almeno 6 persone risultano disperse sul versane francese nella regione di Nizza, testimoni raccontano di aver visto le persone «portate via dell’acqua». Un 20enne invece risulta disperso nel Vercellese, dopo il crollo di una parte della provinciale 105 tra Doccio e Crevola, in Valsesia. Intorno alle 2:30, il ragazzo stava percorrendo la strada con suo fratello di 36 anni a bordo di una Opel Corsa, quando l’auto è stata travolta dal fiume Sesia tracimato.