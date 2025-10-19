Tragedia a Cremosano: il maresciallo Davide Fadenti muore schiacciato dal suo furgone

Il dramma nei pressi del cimitero

Una tranquilla passeggiata con i cani si è trasformata in tragedia mercoledì 15 ottobre a Cremosano, in provincia di Cremona. Il maresciallo dei carabinieri Davide Fadenti, 52 anni, è morto in un tragico incidente avvenuto nei pressi del cimitero del paese. L’uomo, in servizio a Pavia nel Nucleo investigativo, dove si occupava di reati da “codice rosso”, era molto stimato dai colleghi e conosciuto per la sua dedizione al lavoro.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il militare era uscito dal suo furgone per far scendere i cani, dimenticando probabilmente di inserire il freno a mano. Il mezzo, rimasto in folle, ha iniziato a muoversi lentamente. Fadenti avrebbe tentato di risalire per bloccarlo, ma la situazione è precipitata in pochi istanti.

La portiera, rimasta aperta, ha urtato contro un palo dell’illuminazione pubblica, e il maresciallo è rimasto schiacciato tra la portiera e il montante del veicolo. L’impatto gli ha provocato gravi lesioni toraciche che non gli hanno lasciato scampo.

I soccorsi e l’allarme dei residenti

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, richiamati dall’abbaiare disperato dei cani che giravano intorno al loro padrone riverso a terra. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Il corpo del maresciallo è stato poi liberato dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri del comando provinciale di Cremona hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Un servitore dello Stato stimato e rispettato

Davide Fadenti era un militare esperto, con una lunga carriera alle spalle nell’Arma. Lavorava al Nucleo investigativo di Pavia, dove si occupava di delicate indagini legate alla violenza di genere e ai reati familiari. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra colleghi e conoscenti, che lo ricordano come un uomo serio, generoso e sempre disponibile.

Una tragedia assurda, consumata in pochi istanti, che ha strappato alla vita un servitore dello Stato mentre si godeva un semplice momento di quotidianità.

