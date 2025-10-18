INFODIFESA
Tajani evoca Pasolini e le forze dell’ordine: “Poveri cristi pagati quattro soldi”. Labate ribatte: “Ma li pagate voi, siete voi al Governo”

Lo scontro a “Realpolitik” su Rete4

È diventato virale lo scambio andato in onda l’altra sera a “Realpolitik”, il talk di Rete4 condotto da Tommaso Labate. Ospite in studio, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha acceso la polemica commentando le recenti manifestazioni pro-Palestina e il corteo contro la partita Italia–Israele.

Sono piazze antisemite — ha dichiarato Tajani —. Sono tanti figli di papà che, invece di studiare, vanno a distruggere vetrine. Io sto con i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri, poveri cristi che difendono la libertà e la democrazia, pagati quattro soldi.”

L’affondo di Labate

A quel punto, il conduttore Tommaso Labate ha replicato con una frase secca, sette parole che hanno gelato lo studio:
Però al Governo ci siete voi.

Una puntualizzazione che ha costretto Tajani a tornare sui propri passi, ribadendo il concetto ma tentando di correggere il tiro:
“Gli stipendi delle forze dell’ordine li abbiamo già aumentati e continueremo a farlo, ma è vero che guadagnano meno di quanto dovrebbero.”

Il richiamo a Pasolini

Tajani ha poi ripetuto il suo paragone, evocando una celebre riflessione di Pier Paolo Pasolini:
“Come diceva Pasolini, i poliziotti sono figli del popolo, mentre gli altri — quelli che distruggono le vetrine — sono figli di papà.”

Un passaggio che richiama l’idea, spesso citata in ambito politico, della contrapposizione tra chi rappresenta lo Stato e chi protesta contro di esso. Ma in questo caso, la citazione pasoliniana si è trasformata in un boomerang mediatico, scatenando discussioni e ironie sui social.

