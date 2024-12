Terrore a Tor Bella Monaca Carabiniere aggredito a martellate mentre difende le auto della Polizia Locale

Giovedì 12 dicembre, un Carabiniere in servizio è stato aggredito mentre partecipava ad un convegno organizzato all’interno della sede istituzionale del municipio Roma, sei delle Torri. Allertato da rumori sospetti, si è recato presso il parcheggio della polizia locale di Roma a Tor Bella Monaca, dove ha trovato un soggetto extracomunitario che dopo aver scavalcato il cancello, danneggiava le autovetture istituzionali con un piccone. Nel tentativo di arrestarlo, il Carabiniere è stato colpito con un martello.

La Denuncia del Vicepresidente La Fortuna sulla Situazione Sicurezza

Andrea La Fortuna, vicepresidente del Municipio Roma VI delle Torri e delegato alla sicurezza, nonché appartenente all’arma dei carabinieri, esprime forte preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza nei confronti delle forze dell’ordine. “Questo territorio, che per via della presenza della piazza di spaccio più grande d’Europa e del 60% di tutta l’edilizia popolare romana, sta diventando sempre più simile a un Far West. Alcuni punti della periferia est di Roma sono ormai governati da extracomunitari irregolari, manovalanza dei 14 mafiosi che la governano”, ha dichiarato La Fortuna.

In questo contesto, esprimiamo la nostra massima solidarietà al Carabiniere brutalmente aggredito. È fondamentale riconoscere il coraggio e la professionalità dimostrati, poiché è riuscito a sedare una situazione pericolosissima senza dover far uso della sua pistola d’ordinanza. Questo gesto evidenzia il valore e la competenza delle forze dell’ordine impiegate nel Municipio Roma VI delle Torri, sempre pronte a tutto per difendere il proprio territorio e la propria cittadinanza.

Appello per l’Intervento dell’Esercito nel Territorio

L’amministrazione del Municipio Roma VI delle Torri lancia un appello alle istituzioni per valutare l’impiego dell’esercito al fine di ripristinare la sicurezza in un’area che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più pericolosa. “Le autovetture con i colori istituzionali danneggiate rappresentano un attacco diretto allo Stato. È inaccettabile che i cittadini onesti, contribuenti di questo paese, debbano pagare per danni causati da chi vive e opera al di fuori delle regole”, ha aggiunto.

Il Problema della Criminalità nella Periferia Est di Roma

La Fortuna sottolinea la frustrazione e la paura crescente di vedere i nostri agenti subire attacchi sempre piu pericolosi. “Temiamo il giorno in cui le forze dell’ordine potrebbero sentirsi sconfitti a causa di un contesto sempre più difficile e frustrante.”

L’amministrazione continua a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e chiede maggiore attenzione e intervento da parte delle autorità competenti per affrontare questa situazione critica.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI