Teo Luzi, “Mancano 12 mila carabinieri e sono sempre più anziani”. La proposta di un reclutamento straordinario. La paura di un taglio agli organici

Il Generale Teo Luzi, Comandante dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto al Parlamento un aiuto per permettere ai Carabinieri di svolgere le loro mansioni in modo adeguato. Luzi sostiene che c’è bisogno di un reclutamento straordinario per raggiungere la “piena efficienza”.

Mancano quasi 12mila carabinieri e l’età media, sempre più alta, a causa del blocco del turn over scontato negli anni passati, può porre delle criticità, specie nei reparti dove servono «reattività e prestanza fisica». Il generale Teo Luzi, Comandante dei Carabinieri, ha chiesto al Parlamento attenzione sulle necessità dell’Arma, partendo dal bene più prezioso: le risorse umane.

Numeri dell’Arma

Attualmente l’Arma conta 108.663 carabinieri in servizio contro i 120.541 previsti dal regolamento: mancano quindi circa 12mila militari rispetto al numero stabilito. Una situazione che colpisce pesantemente le unità minori come le Stazioni, Tenenze e Compagnie Carabinieri coinvolte nel sistema di sicurezza nazionale. Se il Governo non interviene con urgenza nella situazione attuale mancheranno circa 800 persone da destinare alle Stazioni medie.

Carabinieri: Età Media di 44 Anni

I Carabinieri hanno un’età media di oltre 44 anni, ma nonostante ciò non hanno chiuso nessuna caserma come ha sottolineato Luzi in audizione alle commissioni al Senato e alla Camera. I Carabinieri sono impiegati in diversi ambiti come il contrasto alle mafie e la tutela del lavoro, con ben 800 carabinieri che operano dall’estero. Tuttavia, secondo il generale Luzi è necessario un ulteriore arruolamento di 5mila Carabinieri al fine di ripianare parzialmente le forze entro il 2025. Ciò sarebbe particolarmente vantaggioso per le periferie delle grandi città che soffrono maggiormente la percezione di insicurezza.

Le nuove figure richieste dall’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri sta cercando di colmare più del 10% delle proprie forze e, per questo, ha chiesto al Parlamento un reclutamento straordinario. Nonostante l’importanza della presenza nei territori locali (rappresentata dal reticolo di prossimità del sistema della sicurezza pubblica nazionale), è necessario anche un rinnovamento tecnico.

Per garantire la piena efficienza contro le nuove forme di criminalità, come la criptovaluta o i metaversi, si rendono quindi indispensabili figure qualificate nell’ambito informatico che sappiano gestire bene gli strumenti di cyber-sicurezza. A tal fine, saranno selezionati hacker etici e tecnici informatici in grado di operare con competenze specifiche in tal senso.

L’Arma dei Carabinieri al Bivio tra Numero e Sicurezza

L’Arma dei Carabinieri si trova, quindi, ad affrontare una situazione delicata, dovuta principalmente alla carenza di personale. Le 12mila unità mancanti rappresentano una preoccupazione costante perché il numero di carabinieri non risulta idoneo a garantire la sicurezza degli italiani come auspicato. Il problema è quindi quello di coniugare queste due necessità: da un lato aumentare “le forze” e dall’altro ottimizzarne l’utilizzo rendendole più efficienti. La soluzione al bivio a cui si trova l’Arma deve essere trovata in tempi rapidi, prima che siano presi altri provvedimenti drastici come potrebbe essere il paventato taglio degli organici.

Tagliare o Ripianare?

Il Comando pare stia vagliando una soluzione al problema della carenza di organico: tagliare o ripianare?. Se si optasse per il taglio, questo porterebbe a ridurre il numero di carabinieri in servizio, ma non risolverebbe la situazione a lungo termine. D’altra parte, con il ripianamento progettuale si potrebbero risolvere i problemi cronici che affliggono l’organico e garantire la sicurezza nel lungo periodo. La scelta finale spetta al Comando, che valuterà i pro e i contro di entrambe le opzioni prima di decidere come procedere e soprattutto la risposta che darà il governo alla richiesta di aiuto del Comandante Generale dei carabinieri.

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI