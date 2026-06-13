Strappa la pistola al poliziotto e parte un colpo in strada: notte di paura a Milano

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Battibecco nella notte, poi lo sparo

Attimi di confusione, forse un battibecco. Poi una pistola d’ordinanza mostrata in strada, un gesto improvviso e un colpo esploso sull’asfalto. È quanto accaduto nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno in via Bossolaro, a Milano, dove un 23enne è stato denunciato dopo aver sfilato l’arma dalla cinta di un agente della polizia stradale fuori servizio.

Nessuno è rimasto ferito. Il proiettile non ha colpito persone e, secondo la ricostruzione, il bossolo avrebbe soltanto sfiorato il piede di uno dei due giovani coinvolti. Ma la scena, nel cuore della notte, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

L’agente fuori servizio mostra l’arma

Tutto sarebbe iniziato intorno alle 2 di notte, quando in via Bossolaro sarebbe nata una discussione tra due giovani. Uno dei due è un agente della polizia stradale di Milano, in quel momento fuori servizio.

La dinamica che ha portato al confronto non è ancora del tutto chiara. Secondo quanto ricostruito, l’altro ragazzo avrebbe chiesto più volte al poliziotto se fosse armato. A quel punto l’agente avrebbe sollevato la maglietta per mostrare la pistola d’ordinanza.

Un gesto durato pochi istanti, ma sufficiente a far precipitare la situazione.

Il 23enne sfila la pistola e parte il colpo

Dopo aver visto l’arma, il 23enne sarebbe riuscito a sfilarla dalla cinta dell’agente. Subito dopo sarebbe partito un colpo.

Il proiettile non ha centrato nessuno. In strada è rimasto soltanto il segno dello sparo sull’asfalto di via Bossolaro. Nessun ferito, nessuna conseguenza fisica diretta, ma una sequenza che ha trasformato una lite notturna in un episodio potenzialmente drammatico.

Denunciato per furto con scippo

Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e chiarire ogni passaggio della vicenda.

Il 23enne che avrebbe esploso il colpo è stato denunciato con l’accusa di furto con scippo. L’arma, infatti, sarebbe stata sottratta direttamente dalla cinta dell’agente durante il confronto.

La posizione del poliziotto al vaglio dei superiori

Resta da chiarire anche la posizione dell’agente, un giovane poliziotto della stradale di Milano, assunto da poco. Il suo comportamento è ora al vaglio dei superiori, che dovranno valutare la scelta di mostrare la pistola d’ordinanza durante una discussione avvenuta mentre era fuori servizio.

Un dettaglio non secondario, perché proprio quel gesto avrebbe preceduto lo strappo dell’arma e lo sparo.

Una notte finita senza feriti, ma con molti interrogativi

La notte in via Bossolaro si è chiusa senza feriti, ma con una denuncia e una verifica interna in corso. Resta una domanda pesante: come è stato possibile che una discussione tra due giovani arrivasse fino a un colpo di pistola esploso in strada?

Per fortuna, questa volta, sull’asfalto è rimasto solo il segno dello sparo. Ma sarebbe bastato pochissimo perché la vicenda prendesse una piega molto diversa.

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