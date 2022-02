Spogliarello al Circolo Ufficiali delle Forze Armate. I saloni di via XX Settembre trasformati in night club

Burlesque al circolo ufficiali delle forze armate di via XX Settembre a Roma. Un video esplicito, che mostra una ballerina mora e procace che a ritmo di musica si libera della cappa e del costume dorato per restare in perizoma bianco, sta facendo il giro del web.

Un video che ha destato non poco imbarazzo visto che Il Circolo è posto sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e ne è Presidente onorario il Ministro della Difesa, che esercita l’alta vigilanza.