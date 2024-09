Spettacolo mozzafiato a Jesolo: Lagunari, elicotteri e Frecce Tricolori incantano migliaia di spettatori

Si è svolta nel fine settimana la 26^ edizione di “Jesolo Air Show”, la popolare manifestazione che ha richiamato, anche quest’anno, migliaia di spettatori lungo tutto il litorale veneziano.

L’Esercito era presente all’importante appuntamento con alcuni assetti operativi e promozionali, coordinati dal Comando Forze Operative Nord. In particolare, sono stati schierati una coppia di elicotteri da esplorazione e scorta A129D “Mangusta” e un UH90 del 5° reggimento Aviazione Esercito “RIGEL” nonché un plotone del reggimento lagunari “Serenissima” che, insieme, hanno simulato la condotta di un’operazione per l’evacuazione di personale non combattente (Non-Combatant Evacuation Operation, NEO) da un’area di crisi.

L’operazione militare, sviluppata in cinque fasi (movimento, attività di pre-sbarco, messa in sicurezza dell’area, evacuazione del personale e ripiegamento), è stata condotta dal plotone RECON, unità considerata la punta di diamante della specialità lagunari e costituita esclusivamente da personale che, attraverso un durissimo percorso addestrativo di 40 settimane, acquisisce la qualifica di “operatore subacqueo” e di “paracadutista militare”.

Di particolare interesse per il pubblico è stato lo sbarco, con battelli pneumatici Zodiac FC470, dei lagunari sulla spiaggia, avvenuto con il supporto degli elicotteri che garantivano la sicurezza aerea e la difesa da minacce in profondità.

Numerose le Autorità civili e militari presenti alla manifestazione che si è conclusa con la spettacolare esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”.​

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI