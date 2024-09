Cina: sanzionate nove aziende della Difesa Usa per vendita di armi a Taiwan

Lo si apprende da una nota diramata oggi dal ministero degli Esteri cinese, in cui si precisa che le aziende interessate sono: Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises Llc, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCom, TextOre, Planate Management Group, Act1 Federal ed Exovera. Le restrizioni, che entrano in vigore oggi 18 settembre, prevedono il congelamento degli asset delle suddette aziende in Cina e il divieto di condurre transazioni con le aziende del Paese asiatico.