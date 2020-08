Speciale difesa: lettera Guerini a “Repubblica”, Nato e Ue restano architravi della nostra sicurezza

Roma, 04 ago 13:30 – (Agenzia Nova) – La visione della Difesa italiana e il suo collocamento in ambito internazionale sono ben chiari: Nato e Ue sono gli architravi della sicurezza nazionale. Lo ha scritto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in una lettera inviata al quotidiano “Repubblica”. “Proprio il rafforzamento dell’Unione Europea della Difesa come pilastro europeo del rapporto transatlantico è la direzione che con convinzione stiamo portando avanti. Ed è una sfida che stiamo conducendo “facendo squadra” con gli altri Paesi europei, con una linea condivisa”, ha scritto Guerini.

“Con le mie colleghe francese, tedesca e spagnola l’abbiamo ribadito in una recente lettera indirizzata all’Alto rappresentante dell’Ue Borrell e a tutti gli altri ministri della Difesa dell’Unione europea, indicando quelle che riteniamo linee guida imprescindibili per il rafforzamento della dimensione della Sicurezza e della Difesa. Il potenziamento della Cooperazione Strutturata Permanente, la Pesco; la riduzione della dipendenza tecnologica da Paesi terzi per migliorare la resilienza, i contributi operativi alle missioni ed operazioni, di cui l’Italia è già il secondo contributore, nonché l’avvio dello strategic compass – evocato nei contributi degli autori di ‘Repubblica’ ieri – attraverso il quale determinare le sfide comuni e la postura dell’Unione europea. Per la Difesa europea, dunque, serve di più. Maggiori investimenti. Maggiore ambizione.

Un messaggio, quello della missiva, nei confronti del quale il favore dei nostri colleghi europei è stato unanime. Ritengo sia frutto anche dell’apprezzamento legato al ruolo centrale che l’Italia ha giocato fin da subito proprio nella Pesco, dove partecipiamo a 25 dei 47 progetti di cooperazione industriale, guidandone nove”, ha spiegato il ministro.

Source link