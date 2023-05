Sparatoria in centro a Nuoro: ferito un poliziotto

Un agente di polizia è rimasto ferito di striscio durante una sparatoria avvenuta in pieno centro a Nuoro.

Far west in pieno centro a Nuoro. Un agente di polizia è rimasto ferito di striscio durante una sparatoria avvenuta in mattinata. Secondo le prime notizie, un’auto non si è fermata all’alt di una pattuglia che effettuava controlli alla periferia della città verso l’uscita per la statale 131.