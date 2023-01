Spaccio di droga: i carabinieri arrestano militare dell’esercito

Un militare dell’Esercito alla guida di un giro di spaccio è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Norma. Si tratta di un uomo di 46 anni che gestiva un’attività dedita allo spaccio di droga e principalmente cocaina. A scoprire l’illecito traffico sono stati i Carabinieri che si sono subito mobilitati per fermare l’uomo.

L’operazione, denominata “Snow Soldier”, è stata portata a compimento dai Carabinieri che hanno accertato come il militare invitasse i clienti a raggiungerlo sotto casa a Norma. Una volta arrivati gli acquirenti, il militare scendeva e consegnava le dosi di droga in cambio del denaro.

I Carabinieri hanno stretto il cerchio sull’uomo perché hanno rilevato, nel tempo, un aumento di persone trovate in possesso di cocaina in un comune limitato come Norma. Il militare, incensurato, è stato ristretto agli arresti domiciliari così come disposto dal Giudice per le indagini preliminari.