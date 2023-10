Siniscola, attentato contro un maresciallo dei carabinieri

Nella tranquilla cittadina di Siniscola, situata sulla costa orientale della splendida isola sarda, l’ordine pubblico è stato scosso da un terribile attentato ai danni di un maresciallo dei carabinieri. L’incidente avvenuto di recente ha sconvolto la comunità locale e ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza e la protezione delle forze dell’ordine.

L’attentato ha avuto luogo in una zona residenziale della città. Una BMW di proprietà del maresciallo è stata completamente distrutta nella parte anteriore del vano motore, presumibilmente a causa di un’esplosione.

Ciò ha provocato un forte rumore, che ha attirato l’attenzione dei vicini di casa, i quali sono immediatamente accorsi per vedere cosa stesse accadendo.

Non contenti di aver danneggiato la BMW del maresciallo, gli ignoti incendiari hanno tentato di dar fuoco all’auto della compagna del carabiniere, una Fiat 500. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vicini di casa, che disponevano di una pompa per l’estinzione degli incendi, ha permesso di spegnere le fiamme prima che potessero causare ulteriori danni o mettere in pericolo la vita delle persone presenti.

