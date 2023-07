Spacca a colpi d’ascia i tavoli al bar e ferisce un carabiniere: arrestato

Un uomo di 40 anni residente a Umbertide è finito in carcere dopo una serie di reati commessi durante un incidente scatenato a Sansepolcro. Non potendo guidare a causa della sospensione della patente, l’uomo ha preso un pullman per recarsi nella città. Tuttavia, una volta arrivato al bar, ha attirato l’attenzione dei presenti a causa di un’ascia che portava con sé.

I clienti preoccupati hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente. Non appena i militari si sono presentati davanti all’uomo, questi ha iniziato a danneggiare i tavolini del locale con l’ascia e ha minacciato gli agenti. Fortunatamente, i carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo, ma durante la colluttazione un militare ha subito la rottura di una costola a causa dell’aggressività dell’uomo.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a danno di pubblici ufficiali e condotto in carcere, dove l’arresto è stato convalidato. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, era stato protagonista di un altro incidente simile due mesi prima, quando, in uno stato di ubriachezza, aveva percorso contromano una strada nel centro di Sansepolcro.

Nonostante gli episodi precedenti e le conseguenze legali che ha subito, l’uomo è tornato a Sansepolcro per compiere nuovi atti di violenza. Questa volta ha utilizzato il pullman per raggiungere la città, ma i suoi comportamenti violenti e pericolosi sono stati fermati grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri.

Attualmente, l’uomo rimarrà in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti legali che verranno presi nei suoi confronti.

