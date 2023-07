Scomparso un ex ufficiale dei carabinieri: l’appello per ritrovare Felice Maselli

Un’ombra di preoccupazione si è abbattuta sulla città di Udine dopo la scomparsa di un ex ufficiale dei carabinieri. Felice Maselli, 72 anni, residente in via del Tunnel,si è allontanato da casa nel tardo pomeriggio di ieri e non è più rientrato. I suoi familiari hanno subito allertato le autorità, scatenando una massiccia operazione di ricerca che coinvolge diverse forze dell’ordine e volontari della protezione civile.

La Prefettura ha coordinato l’attivazione del piano provinciale delle ricerche per rintracciare Maselli. Finora, i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e i volontari della protezione civile si sono uniti nello sforzo comune di ritrovare l’uomo scomparso. Le ricerche sono state estese anche all’utilizzo di droni per coprire una vasta area e massimizzare le possibilità di individuare eventuali segni della sua presenza.

Secondo le testimonianze, Maselli è stato visto per l’ultima volta indossare una maglietta rossa, un gilet bianco e pantaloni beige. Le autorità stanno concentrando gli sforzi per verificare le telecamere di sorveglianza della zona in cui è stato avvistato per l’ultima volta, nella speranza di ottenere informazioni utili per determinare la sua possibile destinazione.

L’attenzione e la solidarietà della comunità udinese rimangono focalizzate sulla ricerca di Felice Maselli, nella speranza che venga ritrovato sano e salvo il prima possibile. Le autorità continuano a lavorare instancabilmente per trovare indizi e seguire ogni pista che possa condurre al suo ritrovamento, e l’appello è rivolto a tutti coloro che possono fornire informazioni utili affinché si ponga fine a questa angosciosa incertezza che avvolge la città.

