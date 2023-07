I carabinieri donano il premio per la cattura di Messina Denaro ai piccoli pazienti malati di tumore

Dopo anni di ricerche e sacrifici il 16 gennaio scorso sono finalmente riusciti a catturare l’ultimo grande latitante di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro. I carabinieri della sezione “Crimor” del Ros per questo sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed hanno anche ottenuto un – molto modesto, se si considera l’impresa – premio in denaro. Che hanno deciso adesso di utilizzare per fare una donazione all’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico.

Proprio stamattina sono stati così regalati dai militari alla struttura sanitaria due letti per il reparto di terapia intensiva destinato ai piccoli pazienti affetti da tumore – tanto l’entusiamo dei bambini davanti agli uomini in divisa – ed è stata apposta anche una piccola targa per ricordare il gesto nel reparto diretto da Paolo D’Angelo. All’evento ha partecipato anche il senatore Raoul Russo, membro della commissione Sanità.

L’iniziativa è partita dagli stessi carabinieri che hanno voluto restituire in qualche modo nuovamente alla collettività, in particolare a chi più ne ha bisogno, i circa 10 mila euro che hanno ricevuto come ricompensa e che avrebbero potuto invece utilizzare o per spese personali oppure per acquistare qualcosa di utile al reparto. Un gesto carico di speranza, compiuto da chi in questi anni la speranza di raggiungere l’obiettivo, di prendere Messina Denaro, non l’ha mai persa. Fino ad arrivare una volta per tutte all’obiettivo.

