Anzio, carabiniere investito mentre rileva un incidente stradale

Un carabiniere del Nucleo radiomobile della Compagnia di Anzio è stato coinvolto in un brutto incidente ieri mattina, sulla via Ardeatina, all’altezza della riserva naturale di Tor Caldara.

Il militare, insieme a un collega, era intervenuto per supportare una pattuglia del posto mobile di Nettuno della polizia stradale, che stava rilevando un incidente stradale.

L’incidente coinvolgeva due autovetture, con a bordo due fidanzati di Nettuno e un cittadino romeno. Il carabiniere stava regolando il traffico sull’Ardeatina quando è stato improvvisamente travolto da un’auto condotta da un pensionato di Anzio, che apparentemente non si era reso conto della necessità di rallentare.

L’impatto è stato violento, il carabiniere è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza. Fortunatamente, è stato soccorso tempestivamente e trasferito in codice rosso all’ospedale “Riuniti” di Anzio, dove è stato ricoverato. Nonostante abbia riportato diversi traumi, le sue condizioni non sono gravi.

Questo incidente sottolinea l’importanza di prestare attenzione e di adottare comportamenti prudenti sulle strade, soprattutto quando si è coinvolti in incidenti o in situazioni di emergenza. Il lavoro dei militari e delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza della comunità e intervenire in situazioni critiche.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI