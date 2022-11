Un agente di Polizia penitenziaria, in servizio al carcere di Siracusa, si è ucciso sparandosi un colpo in testa con la sua pistola d’ordinanza.Non si conoscono ancora le cause del gesto, gli inquirenti hanno avviato le indagine del caso con l’intento di risalire al movente dell’estremo gesto.

Dall’inizio dell’anno quattro sono stati i poliziotti suicidi, tre dei quali in Sicilia.