Ennesima tragedia che colpisce il Corpo di polizia penitenziaria

Apprendiamo con sconcerto, dell’ennesima tragedia che oggi colpisce il Corpo di polizia penitenziaria. Si suicida un Assistente Capo in servizio alla cc. di Siracusa.

Ci domandiamo perché accadano così frequentemente queste cose. È acclarato che il lavoro che svolge il personale di polizia penitenziaria nell’attuale situazione legata ad una cronica mancanza di personale, con conseguenti aumenti di carico di lavoro, fino a dodici ore lavorative, accorpamenti di posti di servizio in capo ad una sola unità, mancato soddisfacimento dei diritti soggettivi, quali ferie non godute, le continue aggressioni al personale da parte di detenuti violenti, creano una sorta di black out per cui si arriva all’idea che l’unica via d’uscita sia il sopprimersi fisicamente.

Restiamo in attesa che le autorità competenti attraverso le loro indagini potranno dare un quadro più compiuto delle ragioni che hanno spinto il nostro collega a questo gesto così estremo.

Come Fp Cgil riteniamo che fino ad oggi l’amministrazione e il Governo non siano intervenuti seriamente nell’affrontare questo che ormai è diventato un vero problema: il suicidio del personale della polizia penitenziaria ma anche del restante personale delle forze dell’ordine.

Eppure, siamo convinti che devono e possono fare qualcosa per prevenire tali fatti.

Ad esempio istituire convenzioni con psicologi nelle varie provincie Italiane ove poter inviare il personale che presentasse atteggiamenti stressogeni al fine di prevenirne questa che ormai è diventata una vera mattanza.

E poi, non ultimo, rimpinguare con nuovi arruolamenti il corpo di polizia penitenziaria, che, con i pensionamenti, non rimpiazzati numericamente dalle assunzioni, hanno portato il corpo di polizia penitenziaria ad un ammanco in organico di parecchie migliaia di unità.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dell’assistente Capo.

Segretario Generale Funzione

Pubblica CGIL Siracusa

José Sudano

Coordinatore Provinciale

CGIL Polizia Penitenziaria

Per la F.P. di Siracusa

Giuseppe Argentino