Difesa: distacchi più lunghi per i sindacati e nuovi incontri a Palazzo Vidoni per il rinnovo contrattuale

Nel comparto Sicurezza-Difesa si aprono due partite parallele, diverse per natura ma destinate a incrociarsi nel clima politico e sindacale dei prossimi giorni. Da un lato, la Funzione Pubblica ha convocato gli incontri tecnici per la prosecuzione delle procedure negoziali relative al triennio 2025/2027. Dall’altro, la Difesa ha comunicato alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la volontà di sostenere alcune modifiche alla normativa sui distacchi sindacali.

La coincidenza temporale è il dato che più colpisce. Anche se non necessariamente voluta, poteva essere evitata dal governo per non alimentare fraintendimenti: nello stesso momento in cui si apre il confronto sulle risorse e sul rinnovo del comparto, arriva anche la prospettiva di un rafforzamento degli strumenti organizzativi per il sindacalismo militare. Due piani distinti, certo, ma percepiti nello stesso spazio politico.

Palazzo Vidoni chiama il comparto Sicurezza-Difesa

La prima partita si gioca a Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, dove sono stati convocati gli incontri tecnici del Comparto Sicurezza-Difesa per il triennio 2025/2027.

Il calendario prevede tre appuntamenti ravvicinati nella Sala Tarantelli: il 24 giugno 2026 alle 10:30 per le Forze di Polizia ad ordinamento civile; il 25 giugno 2026 alle 10:00 per le Forze Armate; sempre il 25 giugno 2026 alle 15:30 per le Forze di Polizia ad ordinamento militare.

La convocazione, firmata dal Cons. Valerio Talamo, direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali della Funzione Pubblica, riguarda la prosecuzione delle procedure negoziali e arriva con un elemento concreto sul tavolo: le ipotesi di destinazione delle risorse relative agli anni 2025, 2026 e 2027. È su questo terreno che sindacati e associazioni sono chiamati a misurarsi, dentro una cornice tecnica che però avrà inevitabili ricadute politiche.

Partecipazione limitata e confronto anche da remoto

La Funzione Pubblica ha previsto una partecipazione contingentata: per esigenze di sicurezza e di capienza della sala, potranno essere presenti tre dirigenti sindacali per ciascuna sigla. Un limite organizzativo che conferma la delicatezza del confronto e la necessità di gestire con ordine una platea ampia e frammentata.

È previsto anche l’invio successivo di un link per l’eventuale partecipazione da remoto. Un dettaglio operativo, ma utile a leggere la complessità della macchina negoziale: il comparto è vasto, coinvolge mondi professionali diversi e richiede un equilibrio non semplice tra presenza, sindacati e gestione dei tavoli.

La Difesa prepara la modifica sui distacchi

In parallelo, la Difesa ha informato le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri che il Dicastero, su approvazione dell’Autorità politica, sosterrà nel primo veicolo normativo utile alcune modifiche alla disciplina delle associazioni sindacali militari.

La misura più rilevante riguarda i distacchi sindacali. La proposta prevede di portarli da 3 a 4 anni, allineandoli alla durata del mandato rappresentativo, anch’esso quadriennale. Contestualmente il numero massimo dei distacchi scenderebbe da 5 a 4, ma il periodo massimo complessivo per ciascun dirigente salirebbe da 15 a 16 anni.

È una modifica tecnica solo in apparenza. Per le associazioni militari significa maggiore continuità operativa, più stabilità nella gestione dei mandati e una presenza più lunga dei dirigenti impegnati nell’attività sindacale.

Via l’interruzione triennale

La seconda modifica annunciata riguarda l’abolizione dell’interruzione di tre anni di servizio effettivo tra un distacco o un’aspettativa sindacale non retribuita e il successivo periodo collegato al mandato.

Anche qui il cambio è sostanziale. Eliminare l’intervallo obbligatorio significa consentire una maggiore continuità nell’azione sindacale, evitando che l’esperienza maturata dai dirigenti venga interrotta proprio nel momento in cui il sindacalismo militare sta cercando un assetto più stabile.

La Difesa ha inoltre indicato che da settembre saranno esaminate eventuali ulteriori proposte in specifici incontri con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, anche con la partecipazione degli Uffici di diretta collaborazione.

Il nodo della percezione nel personale

Per il personale in uniforme, la sequenza può apparire delicata: mentre si discute del futuro economico e normativo del comparto, emerge anche un intervento destinato a incidere sulla permanenza dei dirigenti sindacali nei ruoli di rappresentanza.

È proprio qui che la comunicazione istituzionale avrebbe richiesto maggiore attenzione. In un settore come quello militare, segnato da regole peculiari, gerarchie rigide e un sindacalismo ancora in fase di consolidamento, la percezione conta quasi quanto il merito dei provvedimenti.

La Difesa e la Funzione Pubblica si muovono su binari diversi, ma agli occhi degli osservatori e del personale quei binari corrono nello stesso momento. E questo basta a trasformare una coincidenza amministrativa in un tema politico.

Un passaggio decisivo per il sindacalismo militare

Le prossime settimane diranno se questa doppia accelerazione produrrà un confronto ordinato o nuove frizioni. A Palazzo Vidoni si discuterà della destinazione delle risorse per 2025, 2026 e 2027. Sul fronte Difesa, invece, si prepara il terreno per modifiche che incidono direttamente sulla durata dei distacchi, sulla continuità degli incarichi e sull’organizzazione delle associazioni sindacali militari.

Il dato certo è che la rappresentanza del personale in uniforme entra in una fase di snodo. Le convocazioni negoziali e la revisione dei distacchi non sono la stessa cosa, ma il loro arrivo ravvicinato cambia il quadro politico. E consegna al governo una responsabilità precisa: evitare che strumenti pensati per rafforzare il confronto vengano letti, per tempismo e sovrapposizione, come segnali opachi in una partita già complessa.

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