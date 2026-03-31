Sigonella, nessuno stop agli Usa: il governo smentisce la narrazione dello strappo ed esclude tensioni diplomatiche con Washington

Le basi restano operative, nessuna sospensione per gli assetti statunitensi

Non c’è alcuna decisione italiana di sospendere l’uso delle basi agli assetti Usa. È questa la linea ribadita con nettezza dal governo, dopo la diffusione di una lettura che Palazzo Chigi e il ministro della Difesa Guido Crosetto considerano semplicemente falsa. Il punto politico e istituzionale, infatti, viene definito senza ambiguità: le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato.

La ricostruzione ufficiale respinge quindi il messaggio di un presunto irrigidimento nei confronti di Washington. Secondo il governo, l’Italia continua ad agire nel solco di quanto fatto da tutti gli esecutivi precedenti, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, degli impegni assunti in Parlamento e della linea ribadita anche in Consiglio Supremo di Difesa.

Il caso Sigonella e il nodo dell’autorizzazione

Al centro della vicenda c’è la base di Sigonella, in Sicilia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alcuni asset militari statunitensi avrebbero pianificato una sosta nello scalo italiano in direzione Medio Oriente, senza una preventiva consultazione né una specifica autorizzazione da parte italiana. La comunicazione del piano, sempre secondo la ricostruzione pubblicata, sarebbe arrivata quando i velivoli erano già in volo.

Le verifiche successive avrebbero escluso che si trattasse di semplici voli logistici. Ed è qui che si colloca il punto decisivo: se un’attività non rientra tra quelle già disciplinate e tecnicamente autorizzate dagli accordi, serve una specifica autorizzazione del governo. In assenza di quel via libera, non si concede nulla.

Palazzo Chigi: linea invariata, rapporti solidi con Washington

La nota diffusa da Palazzo Chigi insiste su un passaggio preciso: “l’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere”. Nessun cambio di linea, dunque, ma la conferma di una prassi già consolidata.

L’esecutivo sottolinea inoltre che ogni richiesta viene esaminata caso per caso, come sempre avvenuto in passato. E soprattutto esclude qualunque deterioramento sul piano diplomatico: “non si registrano criticità né frizioni con i partner internazionali”, mentre i rapporti con gli Stati Uniti vengono definiti “solidi e improntati a una piena e leale collaborazione”.

Il messaggio politico è chiaro: non c’è uno strappo, non c’è un gelo, non c’è una nuova dottrina. C’è invece l’applicazione delle regole già esistenti.

Crosetto: “Falso dire che l’Italia abbia sospeso l’uso delle basi”

A chi ha letto il caso come un altolà generale agli Stati Uniti, Guido Crosetto risponde con parole durissime. Il ministro della Difesa afferma che “qualcuno sta cercando di far passare il messaggio che l’Italia avrebbe deciso di sospendere l’uso delle basi agli assetti Usa”, ma si tratta, aggiunge, di una cosa “semplicemente falsa”.

Crosetto ribadisce che “le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato” e colloca la vicenda dentro una continuità istituzionale di lungo periodo: il governo, sostiene, sta facendo ciò che hanno sempre fatto tutti i governi italiani, nel rispetto della linea condivisa in Parlamento e confermata nel tempo dal Consiglio Supremo di Difesa.

Il ministro entra poi nel merito della cornice giuridica: gli accordi internazionali distinguono con chiarezza tra ciò che necessita di specifica autorizzazione del governo — con il coinvolgimento del Parlamento — e ciò che invece è già considerato autorizzato sul piano tecnico perché ricompreso negli accordi. La sintesi, volutamente tranchant, è una: “Un ministro deve solo farli rispettare. Terzium non datur”.

Nessun gelo con gli Usa: le regole sono note dal 1954

Crosetto ha anche escluso categoricamente tensioni con Washington. La ragione, spiega, è semplice: gli Stati Uniti conoscono bene le regole che disciplinano la loro presenza in Italia dal 1954, esattamente come le conoscono le autorità italiane.

Anche Palazzo Chigi si muove sulla stessa linea, ribadendo il rispetto degli accordi internazionali e smentendo l’esistenza di attriti diplomatici. La vicenda, dunque, viene presentata non come un incidente politico tra alleati, ma come un caso di applicazione puntuale delle procedure previste.

Le basi in Italia: non territorio “ceduto”, ma strutture italiane concesse in uso

A chiarire il quadro è anche Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, che richiama l’impianto normativo nato negli anni Cinquanta. Il principio da cui discende tutta la regolamentazione è netto: si tratta di basi italiane, concesse in uso, e chi le utilizza resta un ospite.

Tricarico ricorda che le attività svolte su queste basi devono essere inquadrate nel contesto Nato. Al di fuori di quel contesto, è sempre necessaria un’autorizzazione esplicita del governo italiano. Un punto che smonta, anche sul piano lessicale oltre che giuridico, l’idea di installazioni sottratte alla sovranità nazionale.

Il cuore della vicenda: non un no agli Usa, ma il rispetto delle procedure

Il caso Sigonella, alla luce delle dichiarazioni ufficiali, non segna dunque una rottura con gli Stati Uniti né una chiusura delle basi italiane agli assetti americani. Il cuore della vicenda è un altro: la distinzione tra ciò che è già previsto dagli accordi e ciò che richiede un’autorizzazione politica specifica.

È su questo crinale che il governo rivendica continuità e rigore. Non una svolta antiamericana, ma l’applicazione delle regole. Non una crisi diplomatica, ma una procedura. Non uno stop generalizzato, ma un principio istituzionale che Palazzo Chigi e Crosetto riassumono nello stesso concetto: gli accordi si rispettano, senza forzature e senza ambiguità.

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