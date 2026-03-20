SICUREZZA, USMIA CARABINIERI: “INOPPORTUNO VANTARE INCONTRI ISTITUZIONALI. IL CONFRONTO È ATTIVITÀ ORDINARIA”
Il Segretario Nazionale di USMIA Carabinieri, Giuseppe La Fortuna, interviene sulle recenti dichiarazioni diffuse nel comparto sicurezza, che rischiano di offrire una rappresentazione non corretta del rapporto tra istituzioni e organizzazioni sindacali.
«Il confronto con le istituzioni costituisce un elemento essenziale dell’attività sindacale e deve essere mantenuto entro un perimetro di correttezza e aderenza alla realtà, evitando rappresentazioni enfatiche o fuorvianti».
«Il Ministro degli Affari Esteri e Vicepresidente del Consiglio, On. Antonio Tajani – prosegue La Fortuna – ha sempre garantito nel tempo piena disponibilità al dialogo con tutte le sigle, senza alcuna distinzione. USMIA Carabinieri, così come tante sigle sindacali autorevoli con le quali collaboriamo quotidianamente, è stata ricevuta ogniqualvolta ne abbia fatto specifica richiesta, nell’ambito di un confronto costante e strutturato».
In merito all’incontro recentemente oggetto di polemica, il Segretario Nazionale chiarisce, anche a seguito di interlocuzioni avute con la segreteria del Ministro:
«Si tratta di un incontro nato da una richiesta avanzata da alcune organizzazioni sindacali, alla quale è stata data disponibilità. Non vi è stata alcuna convocazione selettiva né alcuna volontà di escludere altri interlocutori».
La Fortuna evidenzia quindi il rischio di alcune narrazioni.
«Trasformare un incontro richiesto in una presunta riunione riservata, o utilizzarlo come elemento di autocelebrazione, rappresenta una lettura distorta che non contribuisce a rafforzare il ruolo delle rappresentanze sindacali».
Infine, il Segretario Nazionale ribadisce il principio di fondo.
«Per le sigle realmente rappresentative, il confronto con le istituzioni è attività ordinaria, continua e concreta. È su questo terreno che si misura la credibilità di un’organizzazione, non sulla enfatizzazione di singoli episodi».
USMIA Carabinieri conferma il proprio impegno a mantenere un approccio serio, equilibrato e costruttivo, nell’interesse delle donne e degli uomini in uniforme.
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