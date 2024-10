“Siamo zingari, ti ammazziamo” aggredito La Fortuna: Carabiniere e Assessore a Tor Bella Monaca

Aggressione al Vicepresidente del Municipio VI durante un sopralluogo

Roma, 19 ottobre: l’Assessore delegato alla sicurezza del Municipio VI di Roma, nonché militare dell’Arma, è stato aggredito da alcuni occupanti, di un immobile privato etnia rom. Durante il sopralluogo con la troupe di Fuori dal Coro di Mario Giordano per denunciare lo stato in cui versa il sito nella periferia EST di Roma. Prima hanno tentato di investire il militare e successivamente è stato accerchiato e aggredito per mettere in fuga un auto sospetta al quale poco prima La Fortuna aveva intimato l’ALT e chiamato il 112.

La testimonianza di Andrea La Fortuna

“Io ed il Presidente del Municipio Nicola Franco siamo soliti accedere all’interno di queste strutture, per far sentire a chi commette questi illeciti la presenza delle istituzioni. L’immobile in oggetto di proprietà privata è occupato dai Rom da anni, qui ci hanno sempre accolto, ma il mio interessamento a quella vettura ha scaldato gli animi, tanto che la Rom all’interno dell’auto abbia chiamato i rinforzi, connazionali da alti campi Rom che prima hanno tentato di investirmi e poi trovandomi solo mi hanno accerchiato e riportato frasi del tipo “siamo zingari ti ammazziamo, non ci fai paura”,

Un territorio difficile: minacce e criminalità organizzata

Dichiara ai nostri taccuini La Fortuna: “Non è la prima volta che veniamo minacciati, poche settimane fa ho dovuto sottoscrivere un altra querela sempre per minacce di morte rivolte alla mia persona ed ai miei cari. Questo è un territorio difficile che ospita 14 clan mafiosi e la piazza di spaccio piu grande d’Europa sita in Tor Bella Monaca, ma nonostante questo ne io ne il Presidente Franco faremo un passo indietro”.

Sospetti sul contenuto del veicolo

Abbiamo chiesto al giovane Assessore cosa abbia fatto scattare l’allarme per attivare il NUE: “atteggiamento sospetto, prima del nostro accesso caricavano velocemente buste chiuse ermeticamente e tutte della stessa grandezza all’interno di un auto di cui chi era alla guida si apprestava ad immettersi su strada pericolosamente percorrendo addirittura un lungo tratto contromano. Quando la stessa ha chiamato i suoi connazionali, ero solo e nell’aggressione il loro unico obbiettivo è stato quello di portare via l’auto, lasciando addirittura la donna che la guidava in strada. Una volta tornata l’auto all’interno del sito, questa è stata ispezionata ed era completamente vuota”.

Secondo La Fortuna all’interno di quelle buste vi fosse materiale illecito, a confermarlo la dichiarazione di un occupante della medesima struttura che riferisce; dissociandosi dall’aggressione al Militare, che trasportassero via sostanza stupefacente.

Il Giovane militare, ha successivamente denunciato gli aggressori.

Solidarietà del Senatore Maurizio Gasparri

“Solidarietà al Vice Presidente del Municipio VI delle Torri, Andrea La Fortuna, che è stato aggredito durante il sopralluogo con la troupe di ‘Fuori dal Coro’, all’interno di un immobile occupato abusivamente da famiglie Rom. La Fortuna, impegnato su questo fronte insieme al Presidente del Municipio, Nicola Franco, ha subito minacce ed insulti gravi che non possiamo tollerare. Siamo certi che il suo impegno proseguirà senza farsi intimidire da chi vorrebbe fermarlo usando la violenza”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

