Graduato Aiutante dell’Esercito si sente male mentre è a mensa. Antonello Simeone muore a soli 47 anni

Un drammatico evento ha colpito la caserma militare “Lolli Ghetti” nel primo di venerdì. Il Graduato Aiutante Antonello Simeone, 47 anni, è deceduto improvvisamente, lasciando sgomenti colleghi, familiari e amici.

Malore fulminante in servizio

Intorno alle 14, Simeone si è accasciato all’improvviso mentre era a mensa della caserma del 3° Reggimento Supporto Targeting “Bondone” dove prestava servizio. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte dei colleghi presenti, per il militare non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari, purtroppo, non è rimasto altro che constatare il decesso.

Una famiglia distrutta

Il Graduato Aiutante lascia la moglie e una figlia ventenne. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto non solo i suoi cari, ma l’intera comunità militare della caserma “Lolli Ghetti”. Da ieri pomeriggio, numerosi amici e conoscenti si stanno recando presso l’abitazione dell’ospedale di Cassino per rendere l’ultimo omaggio al militare.

Un uomo impegnato nella comunità

Originario di Sant’Ambrogio sul Garigliano, Simeone era noto non solo per il suo servizio militare, ma anche per il suo impegno civico. Nel 2014 era stato eletto consigliere nel gruppo “Impegno e solidarietà”, e successivamente nominato assessore dal sindaco Biagio Del Greco, dimostrando il suo attaccamento alla comunità locale.

L’ultimo saluto

I funerali del Graduato Aiutante Antonello Simeone si terranno questa mattina nella chiesa di via Garigliano a Cassino. Si prevede una grande partecipazione di militari, autorità locali e cittadini, a testimonianza del profondo rispetto e affetto che il defunto aveva saputo conquistarsi sia nell’ambito professionale che in quello sociale.

La scomparsa di Antonello Simeone lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nella caserma “Lolli Ghetti” e nella comunità di Sant’Ambrogio sul Garigliano, dove era stimato per il suo impegno e la sua dedizione.

