Sfondano posto di blocco e spaccano il naso a un poliziotto, arrestati due 18enni

La fuga da un posto di blocco in via San Lorenzo si è trasformata in un violento scontro con le forze dell’ordine venerdì scorso a Palermo. Due giovani diciottenni, residenti rispettivamente al Cep e a Boccadifalco, sono stati arrestati con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti che li avevano fermati.

L’episodio si è verificato nella tarda serata del 4 aprile, quando i due ragazzi, a bordo di una Fiat Panda, hanno tentato di eludere un controllo della Polizia di Stato. Il conducente, alla guida senza patente e con il veicolo privo di assicurazione e già sottoposto a fermo amministrativo, ha deciso di darsi alla fuga temendo un nuovo sequestro dell’auto.

Dopo aver ignorato l’alt degli agenti, i due giovani hanno imboccato via Ugo La Malfa cercando di allontanarsi rapidamente dalla zona. La loro corsa è stata però interrotta da un’altra pattuglia che è riuscita a bloccarli. È a questo punto che la situazione è degenerata, con i due che, invece di arrendersi, hanno reagito aggredendo violentemente i poliziotti intervenuti.

Nella colluttazione, uno degli agenti ha riportato la frattura del setto nasale con una prognosi di 21 giorni, mentre un secondo poliziotto ha subito ferite più lievi. Durante i controlli successivi all’arresto, sarebbe stata rinvenuta sull’automobile anche una piccola quantità di sostanza stupefacente.

I due diciottenni dovranno ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria delle gravi accuse a loro carico, aggravate dal ferimento degli agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

