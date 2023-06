Sequestrata nave turca, il ministro della Difesa Crosetto: “In azione le forze speciali italiane. La stiamo liberando”

Le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi, “stanno liberando una nave turca con 22 persone di equipaggio sequestrata da circa 15 migranti che erano a bordo dell’imbarcazione al largo di Napoli”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto che sta partecipando al “Forum in masseria”, intervistato da Bruno Vespa. L’azione delle forze speciali è in corso e il ministro viene continuamente aggiornato. “Quindici clandestini hanno preso il controllo della nave turca, sequestrando 22 membri dell’equipaggio. Sono intervenute le forze speciali italiane di stanza a Brindisi, hanno ripreso il controllo della nave. Ora va liberato l’equipaggio e messa in sicurezza la nave”, ha aggiunto Crosetto, che ha parlato di “15 clandestini, 2 o 3 armati”. Gli uomini della Brigata San Marco sono intervenuti sulla nave, calandosi da due elicotteri della Marina, per riprendere il controllo dopo che i 15 clandestini, una volta scoperti, hanno creato disordini. L’operazione, scattata quando il traghetto era all’altezza di Ischia, è ancora in corso ma è stato ripreso il controllo della nave. “Sui dirottatori si sa che sono dei clandestini saliti a bordo di una nave turca, e usando armi, tipo pugnali, ma non siamo ancora riusciti a catturarli per cui non ne siamo certi, si sono impossessati della nave. La nave adesso è stata recuperata ma non ancora messa in sicurezza perché quelli che l’avevano occupata sono chiusi dentro”, ha aggiunto Crosetto.