Scuola militare Teulié, l’inchiesta sul professore accusato di abusi può allargarsi: “Tutti sapevano?”

La Procura di Milano indaga su possibili coperture interne

È destinata ad allargarsi l’inchiesta della Procura di Milano che ha portato agli arresti domiciliari un insegnante di italiano di 48 anni in servizio alla scuola militare Teulié.

Il docente è accusato di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti ai danni, a vario titolo, di almeno sette studenti. Le condotte contestate sarebbero iniziate dall’ottobre 2024 in poi.

Il fascicolo, però, potrebbe non fermarsi alla posizione del professore. Gli inquirenti stanno infatti lavorando su un secondo fronte: quello delle eventuali coperture all’interno dell’istituto.

Il nodo delle omesse denunce: chi sapeva e non ha parlato

Secondo quanto emerso, l’attenzione della Procura si concentra ora su chi avrebbe saputo delle presunte condotte illecite del docente senza denunciarle.

Gli investigatori stanno valutando eventuali profili di omessa denuncia nei confronti di persone che, pur essendo a conoscenza del quadro contestato, non avrebbero segnalato quanto accadeva.

Un punto delicatissimo, perché dalle testimonianze raccolte sarebbe emersa una sensazione netta: “tutti sapevano”.

Una frase pesante, che fotografa il clima ricostruito dagli inquirenti: un contesto nel quale abusi, vessazioni, umiliazioni e favoritismi “interessati” non sarebbero stati episodi isolati o invisibili.

Sentito tutto il corpo docenti della Teulié

Gli inquirenti hanno ascoltato a verbale l’intero corpo docenti della scuola militare Teulié. Si tratta di insegnanti civili, chiamati a riferire su quanto eventualmente visto, saputo o percepito nel periodo finito al centro dell’indagine.

Dalle audizioni sarebbe emerso un quadro ritenuto significativo dagli investigatori. Non solo per la ricostruzione delle accuse mosse al professore, ma anche per capire se vi siano state zone grigie, silenzi o omissioni da parte di chi avrebbe potuto intervenire.

Nei prossimi giorni la Procura valuterà se dagli atti emergano elementi sufficienti per contestare ulteriori responsabilità.

Le accuse al docente: violenza sessuale, concussione e maltrattamenti

Il professore di italiano, 48 anni, si trova agli arresti domiciliari con accuse molto gravi: violenza sessuale, concussione e maltrattamenti.

Le presunte vittime sarebbero almeno sette studenti, coinvolti a vario titolo nelle condotte contestate.

L’indagine copre un arco temporale che partirebbe dall’ottobre 2024. Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, il sistema contestato avrebbe compreso abusi, pressioni, umiliazioni e rapporti di potere alterati all’interno dell’ambiente scolastico.

L’indagine partita dal racconto di un allievo

L’inchiesta sarebbe scaturita dalle dichiarazioni rese a fine marzo da un allievo ai suoi superiori, cioè a figure militari interne alla scuola.

Quel racconto ha fatto scattare gli approfondimenti investigativi e ha portato la Procura a disporre attività tecniche, comprese le intercettazioni.

Proprio da quel momento, però, sarebbe emerso un ulteriore elemento che oggi apre un fronte parallelo dell’inchiesta.

Il sospetto degli “informatori”: il professore sapeva dell’indagine?

Uno dei passaggi più delicati riguarda il possibile favoreggiamento.

Dopo le dichiarazioni dello studente, gli inquirenti avevano disposto intercettazioni. Quelle attività sarebbero state però interrotte quando il docente ha mostrato di essere a conoscenza dell’esistenza dell’indagine.

Secondo quanto risulta dall’ordinanza, il 48enne avrebbe saputo degli accertamenti in corso grazie a non meglio precisati “informatori”.

È su questo punto che ora la Procura vuole andare fino in fondo: capire chi possa averlo avvisato, da dove sia uscita l’informazione e se qualcuno, dall’interno dell’istituto, abbia cercato di proteggerlo.

Un’inchiesta che ora guarda oltre il singolo docente

Il caso Teulié non riguarda più soltanto le accuse rivolte al professore. Il cuore dell’indagine, adesso, è anche il contesto in cui quelle presunte condotte sarebbero maturate.

Se davvero “tutti sapevano”, la domanda investigativa diventa inevitabile: perché nessuno ha fermato prima ciò che stava accadendo?

La Procura di Milano dovrà ora stabilire se dietro i silenzi ci siano responsabilità penalmente rilevanti, omissioni o condotte di favoreggiamento.

Un passaggio decisivo per chiarire non solo cosa sarebbe accaduto agli studenti, ma anche chi avrebbe avuto il dovere di intervenire e non lo ha fatto.

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