Scippato e trascinato a terra a Napoli, turista svizzero ricoverato per fratture

Poco dopo l’una della scorsa notte a Napoli, i Carabinieri sono intervenuti in via Pignatelli San Giovanni Maggiore dove, poco prima, un turista svizzero di 32 anni aveva subito una rapina. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, una persona a bordo di uno scooter avrebbe sottratto lo smartphone al 32enne. Durante lo scippo, la vittima sarebbe caduta. Il 32enne è stato trasferito nell’ospedale Vecchio Pellegrini: per lui 41 giorni di prognosi e ricovero per la frattura della rotula chiusa sinistra e frattura del ginocchio sinistro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.