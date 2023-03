“Attenti agli zingari”: Inchiesta sull’Operatore della metro che ha lanciato l’avvertimento. Rischia il posto?

Dopo la denuncia della giornalista Francesca Mannocchi, il sindaco di Roma ha preso posizione contro un annuncio che invitava a fare attenzione agli zingari in metro. Atac, l’azienda responsabile, fa sapere che si tratta di una “iniziativa personale” e che l’autore della frase discriminatoria sarà sottoposto a provvedimento disciplinare.

“I nammissibile e inaccettabile”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha usato queste parole per definire un annuncio che invitava a fare attenzione agli zingari in metropolitana. Un gesto discriminatorio dal quale ha preso le distanze anche Atac, l’azienda responsabile del trasporto pubblico. “L’annuncio non era ovviamente registrato. Si è trattata di un’iniziativa personale che l’azienda giudica inaccettabile. Il responsabile sarà sottoposto a provvedimento disciplinare“.

La denuncia

L’annuncio è finito sotto la lente di ingrandimento dopo che la giornalista Francesca Mannocchi ha denunciato l’episodio tramite il suo profilo Twitter. Nel post si leggeva: “Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice ‘Attenti agli zingari, attenti agli zingari‘. Poi torna ad annunciare le fermate, ‘prossima fermata Barberini, uscita lato destro'”. E ancora: Chiedo al sindaco se è ammissibile”.

Tra le risposte arrivate c’era anche quella di Atac, che si era scusata preliminarmente e aveva chiesto ulteriori informazioni per identificare il responsabile. La persona è stata poi identificata: la sua identità non è nota, così come non è chiaro se si sia trattato di un episodio singolo o ripetuto nel tempo.

Intanto, l’operatore segnalato dalla Mannocchi è sotto procedimento disciplinare. Si sarebbe difeso dicendo di voler «solo» mettere in guardia i passeggeri, avvisarli del fatto che, anche quel giorno, giù nel tunnel erano «al lavoro» anche i borseggiatori: insomma, il suo intento non sarebbe stato quello di offendere, ma di avvertire e aiutare gli utenti esasperati dai ladri. Inaccettabile, comunque, e infatti l’Atac invierà, dopo la contestazione orale di ieri, anche una contestazione scritta. Le sanzioni vanno dal richiamo alla sospensione fino, caso limite, al licenziamento.

I commenti sui social

u Twitter, la polemica scivola sulla sicurezza. «Ora mi raccomando – scrive Francesco riferendosi all’operatore dell’annuncio choc – licenziatelo e se ha famiglia è pure meglio. Poteva andare a rubare pure lui». Ancora, Roberto: «Giusto prendere provvedimenti contro chi si è reso responsabile di una simile cialtronata. Giusto sarebbe anche che cittadini e turisti che affollano la metro di Roma potessero viaggiare senza il terrore di tornare a casa/hotel senza portafogli, documenti o oggetti personali». Anselmo coinvolge anche Gualtieri: «Sindaco, razzista l’annuncio. E va bene. Ma come la mettiamo con il problema dei furti su bus e metro?». Attenzione ai borseggiatori